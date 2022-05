Imparable: Alcaraz venció a Zverev y se quedó con el Mastres 1000 de Madrid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El español se impuso al alemán, número tres del mundo, por 6-3 y 6-1, en apenas una hora y dos minutos.

El español Carlos Alcaraz, el tenista del momento, derrotó este domingo por 6-3 y 6-1 al número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, y se coronó campeón del Masters 1000 de Madrid.

En apenas una hora y dos minutos, el joven tenista nacido en Murcia (cumplió 19 años el 5 de mayo) dio cuenta de "Sascha" Zverev, campeón en el torneo -también conocido como la Caja Madrid- en 2018 y 2021. Si fuera boxeo, el triunfo sería por nocaut.

Alcaraz, ovacionado por los 12.500 espectadores que llenaron el Estadio Manolo Santana, dijo al término del encuentro que "Me lo paso bien, me divierto jugando así", en la misma línea de la frase que dijo semanas atrás: "Desde chico me inculcaron que las finales no son para jugarlas, sino para ganarlas".

En una semana inolvidable para quien se perfila como una figura del tenis en los próximos años, "Charly" Alcaraz eliminó primero a su ídolo Rafael Nadal (4), el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo, en cuartos de final.

Y en semifinales, bajó nada menos que al número 1 del mundo, Novak Djokovic, por 6-7 (6), 7-5 y 7-6 (5) en un extenuante partido que se extendió por 3 horas y 35 minutos sobre el court central del Masters 1000 de Madrid.

El de este domingo es su quinto título en una carrera que lo muestra hasta ahora como imparable en cada final que juega: las ganó todas por la "vía rápida" y sin ceder un set.

Y es el tercer español que gana en Madrid, tras las victorias de su entrenador Juan Carlos Ferrero (2003) y de "Rafa" Nadal, que festejó cinco veces (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017) en la capital española. Sus anteriores conquistas fueron en Umag (Croacia) 2021; los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona; y el Masters 1000 de Miami.

En la tarde madrileña, Alcaraz mostró este domingo todos sus recursos; saque potente, globos milimétricos, un golpe de derecha difícil de neutralizar y un poderoso revés.

El ya considerado heredero de Nadal por la prensa española, se ubicó en el "top ten" de la ATP y desde este lunes saltará del 9no. al sexto lugar. A su corona madrileña le suma otro lauro de fuste, como es ser el primer jugador en ganarle consecutivamente a Nadal y Djokovic sobre polvo de ladrillo.