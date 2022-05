https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.05.2022 - Última actualización - 4:25

4:23

Se trata de una ayuda económica para realizar los estudios en la Universidad Católica de Santa Fe. Los beneficiarios son jóvenes provenientes de establecimientos educativos medios pertenecientes a la Junta Arquidiocesana de Educación. Este año se entregaron 50.

Beneficio estudiantil La UCSF otorgó becas a estudiantes de las escuelas de la Arquidiócesis Se trata de una ayuda económica para realizar los estudios en la Universidad Católica de Santa Fe. Los beneficiarios son jóvenes provenientes de establecimientos educativos medios pertenecientes a la Junta Arquidiocesana de Educación. Este año se entregaron 50. Se trata de una ayuda económica para realizar los estudios en la Universidad Católica de Santa Fe. Los beneficiarios son jóvenes provenientes de establecimientos educativos medios pertenecientes a la Junta Arquidiocesana de Educación. Este año se entregaron 50.

Con la presencia de autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Junta Arquidiocesana de Educación (JAE), familiares y amigos, se entregaron los certificados a los estudiantes becados por la UCSF para el año 2022. El acto tuvo lugar en la sede Virgen de Guadalupe, de calle Echagüe 7151.

A partir de un acuerdo rubricado en el 2008 entre la JAE y la UCSF, año a año, de modo sostenido, la Universidad otorga becas de estudio a estudiantes provenientes de escuelas medias que dependen de la Junta.

De esta manera, los egresados del nivel medio que cuentan con probados méritos académicos y reúnen las condiciones establecidas en el acuerdo firmado entre la Universidad y la Junta, tienen la posibilidad de acceder a su formación profesional en esta Casa de Altos Estudios.

El rector, Mgter. Lic. Eugenio Martín De Palma, explicó: "Para la Universidad Católica de Santa Fe, este programa es intrínseco a su misión, que es fundamentalmente la formación integral cristiana y humanística, científica y profesional, en orden a la evangelización de la cultura y a la promoción humana. Mediante estas becas nuestros jóvenes pueden acceder no solo a un título profesional, sino a un tiempo y un espacio para formarse como personas íntegras por su saber y comprometidas con el desarrollo y el bien común de la sociedad".

De Palma remarcó, además, que las 50 becas entregadas, junto con las 200 que están actualmente activas, son una manera de concretar el deseo de "vincularse y servir a las instituciones educativas y de la comunidad". Este afán de la Universidad también se ha visto concretado a partir de propuestas de formación como la Licenciatura en Gestión de la Educación para docentes de escuelas JAE, así como el Máster en Educación tendientes a fortalecer el sistema educativo.

Además de las 50 becas entregadas, hay otras 200 que están actualmente activas. Foto: Gentileza

En la ocasión, estuvieron presentes por la UCSF: el vicerrector Académico, Dr. Guillermo Kerz; el vicerrector de Formación, Pbro. Lic. Carlos Scatizza; la secretaria General, CPN Claudia Gauna; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dra. Zully Degano, la representante ante la JAE por la universidad, Psip. Adriana Autelli, y la responsable del Departamento de Bienestar Universitario, Dra. Débora Furman.

También se hizo presente el Vicario Episcopal para la Educación, Pbro. Andrés Rodríguez, y, por la Junta Arquidiocesana de Educación, estuvo su presidenta, Prof. Liliana Santoro, y la vicepresidenta, Profesora Mariel Vargas.

Oportunidad

La Prof. Liliana Santoro hizo uso de la palabra, y confesó que realizar la selección de los becados "fue una tarea ardua y muy grata: si hubiera estado en nuestra posibilidad habríamos otorgado la beca a todos, porque realmente había muchos merecedores".

En este sentido, animó a los presentes: "Tienen que valorar muchísimo poder estar en el ámbito de la Universidad Católica de Santa Fe a través de estas becas, y pertenecer a una casa de altos estudios de gran prestigio; cuando hay compañeros que, por distintas cuestiones, no tienen esa posibilidad. No desaprovechen esta oportunidad que se les brinda, demuestren que son merecedores de esta beca", remarcó.

La presidenta de la JAE concluyó sus palabras con una mirada llena de esperanza: "Se les están abriendo las puertas a un futuro mejor. En sus manos puede estar el cambio del mundo que tanto deseamos, y que el Papa Francisco confía a los jóvenes, cuando les impulsa a poner todo su entusiasmo para que esto siga adelante y que sea cada vez mejor".

Antes de proceder a la entrega de los certificados a los estudiantes becados, el Rector se dirigió a todos ellos, invitándoles al agradecimiento: "Hoy comienzan a ser estudiantes universitarios, un título al cual todos o muchos aspiran, pero que, por distintos motivos, no todos llegan. Por ello, debemos ser agradecidos al Señor de la Vida por tener semejante posibilidad".

A su vez, los alentó a sacar partido de esta oportunidad: "Ustedes en particular cuentan con este plus de haber sido propuestos por sus colegios y luego, seleccionados entre muchos: por sus buenas calificaciones, por demostrar una firme vocación por algunas de las carreras de nuestra universidad, por tener un buen comportamiento en su establecimiento educativo y además necesitar de una ayuda para acceder a estudios arancelados. ¡Aprovéchenla, peléenla: no la desperdicien!".

Sobre las becas

Los alumnos interesados en acceder a una beca para el 2023 pueden consultar en sus escuelas a partir del segundo semestre, e informarse de la documentación requerida para la postulación.

Las becas consisten en un beneficio económico, gratuito, que cubre un porcentaje del valor de las cuotas arancelarias durante todo su trayecto académico y por el tiempo que marca el Plan de Estudio para cada carrera. Un Comité de Selección, integrado por un Representante de JAE y la responsable del Departamento de Bienestar Universitario de la UCSF, realizan la selección final de los aspirantes y acuerdan los criterios para asignar el porcentaje por cada beca.