Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, visitó "de sorpresa" a Ucrania

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, hizo una sorpresiva visita a territorio ucraniana, donde se entrevistó con Olena Zelenska, su par de ese país.



En un tramo que no estaba previsto de su visita a Europa del Este, la esposa del presidente estadounidense, Joe Biden, visitó Uzhhorod, en la frontera con Eslovaquia, donde mantuvo un encuentro con la consorte del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.



Fue la primera aparición pública de Zelenska desde que Rusia comenzó la agresión militar contra Ucrania el pasado 24 de febrero.



Desde los primeros días de la acción bélica, la familia Zelenski es objetivo para Rusia y se conocieron varios intentos de atentado contra sus vidas.

On this Mother’s Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY