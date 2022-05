Manchester City tendría un acuerdo cerrado con el noruego Erling Haaland

A sólo semanas del cierre de la temporada 2021/22, el próximo mercado de pases en el mundo del fútbol ya tiene su primer “bombazo”. El Manchester City habría acordado la transferencia de Erling Haaland.

Desde medios de Gran Bretaña aseguran que este lunes el delantero noruego de 21 años acordó el contrato para desvincularse del Borussia Dortmund, equipo alemán en el cual milita desde 2019.

El bajo rendimiento de su actual equipo y la gran ambición del potente artillero fueron parte de los detonantes de este traspaso.

Erling Haaland's proposed move to Manchester City is now a 'done deal', with the switch from Borussia Dortmund likely to be announced this week.



The Norwegian striker has chosen the Premier League champions ahead of Real Madrid & others.#MCFC | #RMCF | #BVB



📝 @David_Ornstein