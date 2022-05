Éxito deportivo y organizacional en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fueron 11 jornadas con las más variados deportes para el deleite de los rosarinos amantes del deporte. Brasil ratificó su dominio subcontinental. Argentina fue tercera con el aporte de 25 medallas de atletas santafesinos.

Terminaron los Juegos Suramericanos de la Juventud y el saldo fue muy positivo. Rosario brindó una organización de calidad que cumplió con lo esperado. El tiempo acompañó en la mayoría de las jornadas y el Parque de la Independencia se llenó de gente ávida por ver deportes y por visitar el fan fest que fue un atractivo más para los asistentes.



El primer fin de semana el parque rosarino, el sábado 30 de abril y el domingo 1º de mayo, fue un mar de gente que aprovechó el sol tibio para pasear y ver las primeras disciplinas. Se estima según datos de la organización que unas 590.000 personas asistieron a los juegos desde el comienzo el jueves 28 de abril hasta el domingo 1º. Una cifra que habla por sí sola sobre la masividad de este evento reservado para atletas nacido entre los años 2004 y 2007.



Uno de los grandes atractivos para la gente que acudió fue la zona donde pudo experimentar con los distintos deportes. Básquetbol, vóleibol tradicional, beach volley, ajedrez, pádel, hockey. Todos los chicos que pasaron por el fan fest tuvieron la oportunidad de conocer gran cantidad de disciplinas. Un acierto de los juegos.



Quizás una de las cualidades más salientes que tuvieron estos Juegos Suramericanos de la Juventud fue la escasa distancia entre las distintas pruebas. Todo se concentró en el parque Independencia. Es por eso que los espectadores y los periodistas no debieron realizar recorridos grandes dentro de la ciudad para observar las distintas pruebas. Además del ahorro energético de concentrar todos los eventos en una misma área. La combinación Newell’s Old Boys, Provincial, ex complejo de la Sociedad Rural, hipódromo funcionó adecuadamente y permitió, para los que quisieran, ver más de un deporte.



Entre las cuestiones a corregir quedó la zona de natación. Finalmente no se llegó a construir para la competición la pileta cubierta nueva en la zona del hipódromo y entonces se apeló a la piscina de Newell’s que es descubierta. Eso fue una desventaja para nadadores desacostumbrados a competir en condiciones tan frescas como las temperaturas que se dieron a fines de abril y principios de mayo. Un error que perjudicó el rendimiento de muchos de los competidores.



Brasil, el gigante



En el rubro medallas, Brasil demostró otra vez porque es el gigante sudamericano. Es el país más grande del subcontinente, el más poblado y el de mayor nivel deportivo. Presentó atletas competitivos en la inmensa mayoría de las disciplinas y ganó con claridad la carrera en el medallero por países. La nadadora brasileña Stephanie Balduccini, de 17 años, fue la mayor figura de los Juegos al conseguir 11 medallas para su país: ocho doradas, una plateada y dos bronceadas. Balduccini ya está en la elite mundial y es posible que consiga medallas en París 2024.



Brasil sumó un total de 147 medallas con 64 de oro, 40 de plata y 43 de bronce. En cada rincón del parque único se pudo observar un atleta de amarillo y verde. Los brasileños ratificaron la hegemonía y la distancia que los separa del resto de Sudamérica.



Segundo quedó Colombia con 35 doradas, 32 plateadas y 26 bronceadas para totalizar 93 preseas. Al sumar más medallas de oro quedó en el segundo escalón para relegar a Argentina al tercer puesto. Nuestra delegación consiguió 113 podios con 31 de oro, 28 de plata y 54 de bronce. El cuarto puesto fue para Venezuela. Pese a tener una crisis económica que lleva años de duración, consiguieron 79 medallas, 26 de ellas de oro. En la quinta ubicación quedó Chile con 15 primeros puestos y un total de 60 preseas.



En el orden siguieron Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Panamá, Bolivia, Curazao y Surinam. Estos dos últimos venían sin ningún podio y en el penúltimo día de competencia consiguieron subirse al podio. Los isleños a través de Ruthemsly Daal que fue plata en salto en alto. Los surinameses con la dupla mixta de bádminton de Miracle Abdillah y Rivano Bisphan que consiguieron el bronce. Guyana y Aruba se quedaron en cero.



El futsal a estadio lleno

Es sabido que el fútbol es pasión de multitudes. La versión acotada en espacio cerrado, el futsal, demostró que también es muy interesante para el público local. El seleccionado argentino juvenil jugó todos sus partidos a estadio lleno en el cubierto de Provincial. Y con el aliento típico característico del público albiceleste.

Los juveniles nacionales de futsal, sin santafesinos en el plantel, consiguieron la medalla de plata al perder la final frente al poderoso Brasil por 0-3. En la semifinal, habían derrotado a Bolivia por 6-0.





En el hockey, campeones por amplio margen

Argentina ratificó su dominio en hockey sobre césped. Tanto chicas como chicos demostraron que el hockey argentino domina con amplitud en el subcontinente. Los varones ganaron todos sus compromisos por goleada. La final ante Brasil por 5-0. Simón Casiello, del Jockey Club de Rosario, integró el plantel campeón. A las chicas sólo les costó el debut en el que triunfaron ante Uruguay por 3-2.



La fuerza santafesina al servicio de Argentina



Nuestra provincia aportó a la causa nacional con atletas de nivel continental. Los santafesinos le dieron 25 medallas a Argentina en estos juegos. Nueve de oro, siete de plata y 10 de bronce. El comprovinciano más exitoso fue Tomás Mondino que logró dos medallas de oro. En atletismo, en los 100 y en los 200 metros lisos. Fue una de las grandes figuras de los representantes locales con su doblete dorado. Mondino, que nació y vive en Rafaela, ratificó sus buenos resultados y demostró que está entre los mejores del mundo menores de 18 en su especialidad.





Estos son los atletas que hicieron podio:

Gino Di Capua - oro- rugby masculino 7.

Maximiliano Fiscella - oro- rugby masculino 7.

Luisina Giovannini - oro - tenis dobles femenino. Plata - tenis singles femenino.

Angelina Giacone - oro - básquet femenino 3 por 3.

Simón Casiello - oro - hockey sobre césped 5 masculino.

Tomás Mondino - oro - atletismo 100 metros masculino. Oro - 200 metros masculino.

Nicolás García - plata - básquet masculino 3 por 3.

Lucio Grimaudo - plata - básquet masculino 3 por 3.

Nicolás Chiaraviglio - plata - básquet masculino 3 por 3.

Chiara Medun - bronce - natación 100 metros libre femenino. Bronce - 4 por 100 metros combinados. Plata - relevos 4 por 100 metros combinados.

Dante Nicola Rho - bronce - natación 200 metros pecho masculino. Oro - en 50 metros pecho

masculino. Plata - relevos 4 por 100 metros combinados.

Morena Abdala - bronce - beach volley femenino.

Thiago Ognibene - bronce - gimnasia artística masculina caballos con arzones. Bronce -equipos masculino.

Juan Ignacio Gallardo - bronce - karate menos de 61 kg masculino.

Camila Rodríguez - plata - atletismo 100 metros masculino.

Alejo Betique - bronce - ciclismo relevos mixto.

Paulina Guerscovich - bronce - esgrima sable individual femenino.

Magaly Vega - bronce - levantamiento de pesas menos de 49 kg femenino.



Clausura en el laguito

La ceremonia de clausura se realizó el domingo por la noche en la zona del laguito del parque. Asistieron el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y el presidente de la Odesur, Camilo López Pérez Moreira. Concurrieron también la mayoría de los deportistas que compitieron el último día.