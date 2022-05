La Unión Cívica Radical gobierna la provincia por primera vez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Ana María Cecchini de Dallo (*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios históricos.

Un aniversario importante para la historia provincial y nacional es el de los ciento diez años transcurridos desde la elección y asunción del gobernador Manuel Menchaca, primero en el país que se postula y representa a la Unión Cívica Radical. Y cuando enfatizamos su valor histórico, hacemos foco en el contexto político y legislativo que entornó esta elección.

La provincia de Santa Fe contaba con la Constitución de 1900, reformada en algunos aspectos en 1907. En ella se establecía un sistema que procuraba superar el fraude practicado mediante la retención de libretas en áreas rurales, la confección de duplicados falsos, la compra de libretas a $ 10, o la inscripción en los registros cívicos de electores inexistentes.

El gran paso para mejorar la calidad del régimen electoral de la provincia, como consecuencia de la revolución de 1893, lo había impulsado en 1899 el gobernador José Bernardo Iturraspe (1898-1902), al convocar a una profunda reforma constitucional.

Las reformas de Sáenz Peña

En materia electoral, la Constitución de 1900 introdujo ocho principios fundamentales, de los cuales interesan especialmente que la presentación de candidaturas se formalizaba por distritos electorales, los que equivalían a los departamentos. Y que los distritos electorales se subdividían en secciones, las cuales comprendían a las mesas receptoras de votos calculadas en una mesa por cada 250 ciudadanos. Se posibilitaba así la representación de las minorías.

El otro gran cambio fue establecer que el voto fuera secreto. Al reglamentarse la ley electoral, en 1904, con el gobierno de Rodolfo Freyre, se expresó que el objetivo prioritario de la misma era el de poner fin a las revoluciones radicales.

Mientras tanto, en el orden nacional, el presidente Roque Sáenz Peña negociaba con Hipólito Yrigoyen los requerimientos del radicalismo para dejar su política de abstención y concurrir a elecciones nacionales. Tres proyectos envió a las cámaras, en el primero se establecía el enrolamiento general de los ciudadanos nativos y naturalizados mayores de 18 años, se realizaría en los distritos militares y los registros civiles; el documento imprescindible y obligatorio sería la libreta de enrolamiento.

El segundo, el padrón militar se convertía en la base del padrón electoral, y los controles sobre su preparación los ejercerían los jueces federales. El tercero, eminentemente electoral, fijaba el voto obligatorio y secreto además del sistema de lista incompleta para asegurar la representación de las minorías. Los dos primeros se aprobaron en julio de 1911 y el tercero en febrero de 1912.

Intervención y elección

El 15 de abril de 1911, a pedido del gobernador Ignacio Crespo, con el objetivo de preservar la autonomía provincial y eliminar el conflicto de poderes que existía, fue intervenida la provincia, designándose para tal función a Anacleto Gil, quien se abocó a lograr una elección con las mejores herramientas posibles.

Esta circunstancia política fue la que habilitó que el radicalismo santafesino pudiera pensar en participar de la elección como partido. La garantía de orden y limpieza en la elección la daban Gil y el propio Sáenz Peña, a través de la legislación electoral santafesina que, como se ha dicho, garantizaba casi todos los aspectos requeridos: voto secreto, representación de las minorías y control judicial de los padrones.

El interventor, por decreto del 9 de febrero de 1912, dispuso la utilización del padrón militar. A pesar de ser obvio, cabe señalar que, al ser una elección provincial, se aplicaban las normas propias.

La decisión de participar fue negociada entre las cabezas del radicalismo santafesino (Ignacio Iturraspe, Rodolfo Lehmann, Domingo Frugoni Zavala, Ricardo Núñez, Ricardo Caballero y Alfredo Brown Arnold) y la dirigencia nacional (Hipólito Yrigoyen, José Camilo Crotto, José Néstor Lencinas y Miguel Laurencena). Finalmente, fue la Convención Nacional la que, el 31 de mayo de 1911, autorizó la participación del radicalismo en la elección de Santa Fe "sin arriar su bandera ni modificar su programa".

El 12 de marzo de 1912 se conoció la integración de la fórmula integrada por Manuel Menchaca y Ricardo Caballero. El primero era vecino de la ciudad de Santa Fe, pero no había nacido ni militado políticamente en la provincia; médico y farmacéutico, contaba con gran predicamento en la ciudad. El segundo, también médico, pero con un perfil sociológico, había militado en el radicalismo rosarino desde los orígenes de la Unión Cívica.

"Gobernar no es atropellar…"

Hipólito Yrigoyen visitó la ciudad en plena campaña electoral. Llegó en tren, fue recibido por una gran manifestación, de entre 3.000 y 5.000 personas, que lo acompañó en una marcha desde la estación hasta el sur de la ciudad. En la plaza de mayo se realizó el acto, en cuyo transcurso hablaron Frugoni Zavala y Menchaca, e hizo un discurso Ana Barreda Quiroga, en representación de las damas adherentes al radicalismo. El cierre lo realizó el doctor Oyhanarte.

El programa gubernamental incluía el régimen municipal autónomo y electivo, la rebaja de los impuestos a los artículos de primera necesidad, la confección de un nuevo catastro provincial, el trazado científico de puentes e irrigación, la reforma de la Constitución, leyes protectoras al trabajo, la educación y en particular los edificios de las escuelas eran su objetivo fundamental.

En las elecciones provinciales compitieron tres fuerzas: la Unión Cívica Radical, la Coalición (fracción del autonomismo que venía gobernando desde los años 70 del siglo XIX), con la candidatura de la fórmula Marcial Candioti- Alberto J. Paz, y la Liga del Sur, que llevaba a Lisandro de la Torre y Cornelio Casablanca. Concurrieron a votar 69.172 ciudadanos, 70,5% de los electores. Los resultados finales fueron: Unión Cívica Radical, 25.000 sufragios (ganó en 9 departamentos y obtuvo 36 electores); la Coalición, 20.000 sufragios (triunfó en 5 departamentos y consiguió 11 electores); Liga del Sur, 17.500 sufragios (5 departamentos y 13 electores).

El 10 de mayo de 1912 asumió el flamante gobierno provincial. En su discurso de asunción, Manuel Menchaca expresó: "Gobernar no es atropellar; gobernar no es improvisar; gobernar no es proyectar sin bases firmes en la realidad; gobernar es dirigir por caminos previamente estudiados a la grey humana".

