Un decreto del gobernado Omar Perotti terminó con el congelamiento de esas obligaciones, que había dispuesto en 2015 Antonio Bonfatti. La devolución es en 48 cuotas. Quejas del intendente corondino.

Préstamos impagos de los '90 para construir cloacas Deuda en dólares: Coronda sufre primer descuento de la Casa Gris

La Municipalidad de Coronda destacó que sufrió un descuento de casi $ 700 mil en la coparticipación que recibe de la Casa Gris, con motivo de la deuda en dólares tomada en la década del 90 con un organismo nacional para construir cloacas.

En conferencia de prensa, el intendente Ricardo Ramírez, junto al secretario de Gobierno José Luis Bianchi y de Hacienda, contadora Rocío Zanon, comunicaron "la sorpresa de haber recibido la coparticipación con un descuento" que se extenderá por 48 meses "debido al viejo crédito con Enhosa para la obra de cloacas por la Cooperativa de Servicios Coserco".

"La medida afecta considerablemente a una Municipalidad con muy escasos recursos tratando de ordenar sus cuentas y por ende a Coronda", señala la información.

El monto total a pagar, producto de la pesificación de los importes impagos en dólares, mediante descuentos de coparticipación es de $ 33.575.592. La primera quita se hizo efectiva días atrás por $ 699.451 y se extenderá por 48 meses.

Por otra parte, el intendente Ramírez anunció acaso como una respuesta a las autoridades provinciales "el envío de un proyecto al Concejo Municipal para aumentar la tasa que el municipio cobrara a las empresas por derechos de edificación en la obra del Acueducto, de 1,5 a 5 %", que ejecuta la Casa Gris en esa jurisdicción.

"Esperábamos un gesto del gobierno", lamentó el intendente radical y explicó que el Ejecutivo "bien lo pudo tener, ya que a otras localidades la Provincia les han dado fondos para obras vinculadas con los servicios como agua, el gas y las cloacas", sumamente "molesto y sorprendido" por las gestiones y las "promesas incumplidas" del gobierno provincial.

«Esto afecta a la Municipalidad y si nosotros actuamos sobre la cooperativa, la prestadora lo hará sobre los vecinos: lo vamos a tratar de evitar", explicó. Y subrayó: "buscamos que no se traslade al vecino porque los bolsillos están muy flacos", dijo Ramírez.

Reveló que "hace un mes que venimos hablando para ver si podemos ser recibidos y nos habían manifestado que estaban elaborando un nuevo proyecto. Queríamos tener una reunión antes que esto se ponga en práctica, pero ayer me avisaron que ya nos habían descontado. Nos genera mucho dolor por la actitud que ha tomado el gobierno de Omar Perotti, nos duele como se manejaron", dijo Ramírez.

Interpretó que "la provincia quiere que Coronda esté de rodillas y este intendente buscará todo para que eso no pase. No nos dieron tiempo a nada, salió el decreto y no nos preguntaron si podíamos acomodarnos a este descuento.

Antecedentes

Un decreto del gobernador Omar Perotti derogó otro de 2015 que les permitía a cuatro ciudades santafesinas diferir pagos correspondientes a deudas en dólares, que se tomaron para construir redes cloacales con una operatoria nacional que ofreció -en la década del '90- una fuente de financiación en dólares.

Durante la convertibilidad la financiación en moneda extranjera era frecuente (regía un tipo de cambio fijo de un peso por cada dólar) y las ciudades de Carcarañá y Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo; Coronda, en San Jerónimo; y San Carlos Centro, en Las Colonias aceptaron una operatoria del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa) que -con la legislación vigente por entonces en Santa Fe- pudieron endeudarse con la Nación por 8 millones de dólares en total. Parte de esa suma fue saldada cuando cada billete verde costaba 121 veces menos (si se toma la cotización oficial actual).

Obviamente, la provincia fue garante de esos préstamos que de 2015 en adelante ha ido pagando a la Nación, sin que los municipios reduzcan esos compromisos para con el Estado provincial.

En el caso de Coronda, las cloacas fueron hechas por la cooperativa de servicios públicos y para cumplir con las condiciones de la operatoria Enhosa la Municipalidad debió ser garante de ese préstamo.

En los considerandos del decreto firmado por el gobernador Perotti se cita otro del último año de gestión de Antonio Bonfatti que se deroga ante "una considerable acumulación de la deuda que las mencionadas Municipalidades tienen con el Tesoro Provincial".



Preocupación en el Senado

Recientemente, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó una declaración en la que expresó por unanimidad su preocupación por la decisión adoptada por la Casa Gris y también un pedido de informes del senador Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) que pide precisiones sobre la forma en que se calculó el monto total adeudado, y los criterios aplicados para saldarlo.

El proyecto de declaración fue presentado por el jefe de la bancada del Nuevo Espacio Santafesino, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), que lamentó "la derogación del Decreto Provincial Nro. 187/2015 por el que les fuera otorgado a dichos Municipios el beneficio de la suspensión de estos descuentos".

"Consideramos correcto que la provincia proteja los recursos públicos, procurando su obtención, y como en este caso busque recuperar aquellos que por derecho le corresponden. Pero debe necesariamente contemplar en la ejecución de esa gestión también la situación de los Municipios, a los cuales como parte de la estructura del Estado debe asistir y acompañar, considerando que están en la primera línea de atención afrontando los problemas de cara a los vecinos que habitan el territorio provincial", sostuvo en los considerandos el presidente de la bancada Juan Domingo Perón.

En esa Cámara, en 2014, el entonces senador por San Jerónimo Danilo Capitani (hoy ministro de Desarrollo Social) pidió que se condonara la totalidad de lo adeudado por las cuatro ciudades, Coronda entre ellas. Entre los bloque había por entonces acuerdo para avanzar con una ley pero la oposición de Diputados no permitió su sanción.