Video: le rompió el vidrio del auto con un matafuegos por una discusión de tránsito en pleno barrio Candioti de Santa Fe

Martes 10.05.2022

8:58

Todo ocurrió el domingo por la noche en la zona de Necochea y Marcial Candioti. Luego de una frenada para evitar un choque, el hombre siguió a la víctima, interrumpió su marcha y le propinó golpes tanto a la camioneta como a la mujer.

Un verdadero “relato salvaje” se vivió este domingo por la noche en la zona de barrio Candioti norte de la ciudad de Santa Fe cuando- por una discusión de tránsito- un hombre tomó a golpes de matafuegos a un vehículo y a su dueña.



Así lo contó la víctima, Martina, a CYD Litoral. “Yo venía por Juan del Campillo y en la esquina de Necochea me encuentro con un auto, un Megane, que venía muy fuerte. Cuando freno para cruzar con mi camioneta veo que el auto estaba a mitad de cuadra, paso la bocacalle y él tuvo que frenar de golpe”, comenzó diciendo y agregó que “él venía con una criatura adelante que no tenía puesto el cinturón de seguridad ni la silla reglamentaria”.

“Yo seguí porque no hubo choque, no sabía que estaba la niña adentro del auto, no vi nada fuerte para detenerme”, añadió.

Marina volvía sola a su casa y siguió su marcha hasta el garaje donde habitualmente guarda su vehículo, sobre calle Marcial Candioti, es decir, a la vuelta de donde fue el encontronazo. “En ese momento el hombre me siguió, me encerró con su auto, yo iba despacio porque estaba por maniobrar para entrar la camioneta, me cruza el auto, se baja junto con su mujer, él con un matafuegos en mano y lo primero que hace es pegarle al vidrio de la camioneta, me empieza a gritar que me baje, que me iba a matar”.

“Lo que hice fue quedarme adentro del auto y encerrarme, estaba muerta de miedo, aterrada. Después como yo no me bajaba, se puso del lado del conductor- yo estaba sola en la camioneta- me golpeó con el matafuego la ventanilla, me llenó de vidrios la cara, el pelo, el cuerpo y me atinó a pegar”, contó.

La pareja también fue protagonista de la escena ya que “me gritaba y le pagaba a mi auto. En una de esas cuando mi novio se queda hablando con él ella vino y me dio un cachetazo”.

La última sorpresa se la llevó Martina al llegar a la comisaría a hacer la denuncia y enterarse de que el agresor había querido denunciarla a ella. “Se quiso adelantar a hacerme una denuncia a mi, en ese momento ya habían dado los datos del hombre y del auto y cuando él da sus datos en la seccional lo detuvieron”.