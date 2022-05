https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.05.2022 - Última actualización - 15:56

15:39

Liga San Martín

Trebolense sufrió una dura sanción por un intento de soborno

Luego del escándalo en el clásico de la ciudad de El Trébol, se conoció el fallo del Tribunal de Penas. El Celeste no podrá jugar en su estadio por 4 meses en divisiones mayores y deberá buscar sede en un radio superior a los 15 kilómetros. Además, tendrá que pagar casi medio millón de pesos y no podrá participar de torneos provinciales por dos años.

Rodrigo Pretto





Se aguardaba el fallo del Tribunal de Penas de la Liga Departamental de Fútbol San Martín con la sanción impuesta a Trebolense luego de que un allegado al club, en la previa del clásico de la ciudad ante El Expreso del pasado viernes 29 de abril, haya intentado sobornar al árbitro del encuentro para que incline la balanza a su favor. Y en la mañana de este martes se conoció el castigo: las divisiones mayores no podrán jugar en su estadio por cuatro meses, el club deberá pagar una multa de casi medio millón de pesos, se le quitarán puntos al finalizar la fase regular del Apertura y no podrá participar por dos años de competencias organizadas por la Federación Santafesina (Copa Santa Fe y Copa Federación).



Después de que el club de la ciudad de El Trébol presente la semana pasada el descargo ante el Tribunal de Penas y hacer uso de derecho a defensa, el organismo dio el veredicto final. De acuerdo al informe oficial emitido y ante las actuaciones pertinentes según la documentación presentada por Trebolense, se determinó la “Clausura de cancha por el término de 4 meses, limitada a Divisiones Mayores, a partir de la publicación del presente boletín, debiendo hacer de local durante este período, en una distancia no menor a los 15 kms. de la ciudad de El Trébol”.



A su vez, también se le aplicó una sanción económica por el valor de 1.100 entradas - 0.000 –. Por otro lado, se resolvió “quitarle 9 puntos de la tabla general de posiciones de la fase regular del Torneo Apertura de 1º División, a la finalización de la misma”.



Por último, el fallo dictaminó la prohibición de participar en competencias representativas de la liga (Torneos provinciales y/o nacionales) por el término de 24 meses, únicamente para el caso de Divisiones Mayores.



Gabriel Damiani, árbitro del encuentro, finalizado el encuentro había radicado la denuncia policial en la Comisaría Cuarta de la ciudad de El Trébol. A su vez, se le había dado intervención al Ministerio Público de la Acusación a cargo del fiscal de turno. Por su parte, luego de recibir el informe del hombre de negro, le había otorgado un plazo de cinco días a Trebolense para que presente el descargo por escrito.



De acuerdo al Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino, a toda institución que intente sobornar a un árbitro le cabe una suspensión de entre cuatro meses y dos años a participar de competencias.



El comunicado de Trebolense

Conocido el fallo, desde Trebolense emitieron un comunicado mediante el cual manifestaron el “acompañamiento y respaldo al accionar del Tribunal de Penas de la Liga Departamental de Fútbol San Martín”.



En el escrito, desde la institución informaron que “la persona presuntamente involucrada en el hecho, fue suspendida de la institución, hasta que su situación legal quede debidamente esclarecida”.

