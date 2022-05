https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.05.2022 - Última actualización - 15:52

15:41

A pocos días del 18 de mayo

Censo digital: hasta cuándo se puede ingresar y qué pasa si no lo completo

La modalidad para participar del relevamiento estadístico de manera remota todavía se encuentra disponible. No es obligatorio realizarlo aunque, en caso de no optar por la modalidad online, habrá que esperar la visita del censista en el domicilio.

Crédito: Gentileza

Todavía está disponible la versión virtual del Censo 2022, que permite contestar el cuestionario de manera remota por primera vez desde que comenzó a hacerse este evento estadístico en la Argentina. Con esta modalidad, se acelerarán los tiempos del censado que ocurrirá el próximo miércoles 18, fecha límite para realizar el relevamiento online. Según lo establecido por el Indec, la página para contestar el censo de manera virtual estará disponible hasta el miércoles 18 a las 8, momento en el que comenzará a hacerse de forma presencial. Es importante recordar que el hecho de haber respondido a las preguntas mediante la web no exime a la persona de contestarle al censista, pero sí acelera los tiempos ya que solo debe decirle el código numérico que Indec entrega una vez enviado el cuestionario con todas las respuestas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario El Litoral (@ellitoral) De esta manera, el censo virtual habrá estado disponible durante poco más de dos meses, desde el pasado 16 de marzo hasta el próximo miércoles 18 de mayo. Dicha jornada, además, será feriado para facilitar el relevamiento presencial, lo que representa un incentivo para terminar el censo de manera virtual y disfrutar de más tiempo libre en el día del evento estadístico. Por como está configurada la página del censo, tras obtener el Código Único de Vivienda, el cuestionario puede guardarse y completarse en varios inicios de sesión, siempre hasta la fecha límite. Las 61 preguntas son las mismas que se hacen en persona, aunque desde el Indec aseguran que, siempre que se tenga a mano la información de quienes habitan el hogar, el trámite puede hacerse aún más rápido de manera digital. Clic aquí para acceder al trámite online Para realizarlo de esta forma, es preciso ingresar a la página oficial del organismo y conseguir el Código Único de Vivienda, para lo que es necesario aportar los datos de DNI y fecha de nacimiento. Según comunicó el organismo, dicha información se utilizará para comprobar que la persona es real y mayor de 14 años; por ello, una vez hecho eso, ya podrá completar el cuestionario. Además, es importante subrayar que es fundamental comprobar la información antes de enviarla, ya que una vez hecho esto no se pueden modificar los datos introducidos. Con poco más de mes y medio desde su inicio el Censo Nacional de Población 2022 llega a sus últimos días dentro de la modalidad virtual, de cara a la jornada especial del 18 de mayo, cuando se realizará la encuesta presencial “casa por casa”. Cabe recordar que debía llevarse a cabo en 2020, respetando la periodicidad de 10 años, pero tuvo que posponerse por prevención sanitaria ante la pandemia por Covid-19. ¿Qué pasa si no lo completo? El mismo no es de carácter obligatorio, pero sí posee las mismas 61 preguntas que posee el cuestionario utilizado por los censistas al momento de encuestar de forma física. El Censo Virtual es voluntario, por lo que no habrá sanciones. Pero en caso de no completarlo por dicha vía, si será obligatorio responder al censista o serán multados. Las "multas por infracción al suministro de información estadística" para este Censo 2022 oscilarán entre los $ 1076 y $ 106.799 teniendo en cuenta la gravedad de la violación. Además, el monto mínimo para apelar a las multas ascendió a $ 2189 según lo previsto en el Decreto N° 3110 del año 1970. En base al artículo 15 de la Ley Nº 17.622 que establece el marco legal para la realización de estadísticas oficiales, "incurrirán en infracción quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para la estadística y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional".

