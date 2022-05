Línea directa: "Carpeta extraviada con documentación", "Gasto político" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.05.2022

16:18

Carpeta extraviada con documentación

NIDIA CATENA DE CARLI

"Se solicita devolución de carpeta con folios, que contienen fotografías y recortes de diarios y documentos. Extraviada en zona de Gral. Paz y Avenida Galicia, el jueves 5/5, a las 13.15 hs. Cualquier novedad, comunicarse con el teléfono 342 4218092. Se gratificará. Gracias al diario por el espacio".

Sobre el personal policial y penitenciario

OSCAR LEGUIZAMÓN

"No saben qué hacer. Hay funcionarios del gobierno provincial que no saben cómo manejar al personal de seguridad. No saben qué y cómo resolver los problemas que tienen internamente, tanto la Policía, como el servicio penitenciario, como otros entes de seguridad. Lo desconocen porque no saben dirigir, porque no saben generar políticas públicas que acompañen a las fuerzas. Vivimos en un tiempo horrible, para ser policía o agente penitenciario; y en lugar de encontrar soluciones para que descompriman a las fuerzas y las ayude a sobrellevar este tiempo difícil, al contrario, les insumen más cargas, más responsabilidades, que, sin ninguna duda, afecta y enferma al personal. En efecto, el Estado provincial aplica un sistema que afecta física y psicológicamente a los trabajadores. Porque deben saber que un policía y un agente penitenciario son trabajadores, no números o máquinas. Por esa razón es bueno pensar si los funcionarios no saben, no quieren, no pueden, o no les interesa solucionar sus problemas".

Gasto político

DR. MARIO PILO

"He escuchado hace unos días, ante el real desasosiego que produce la actualidad nacional, con otro 6 % de inflación previsto para mayo, a economistas como Redrado y Lousteau, reafirmando conceptos que en nuestra asociación venimos desarrollando hace más de 20 años. El bajar el gasto público debe consistir en bajar el gasto, no es inversión democrática-política; legislaturas unicamerales; Concejo con el mínimo de concejales; menos ministerios ridículos, lo que deben ser aquellas las premisas mayores y éstas, las premisas menores, con una diferencia lógica: menos asesores, menos becados, menos subsidiados, menos planeros, menos impuestos políticos. Basta con un botón de muestra. En Argentina, un senador representa un gasto 7 veces mayor que un senador en España y 10 veces que en Italia. No sirven para nada los senadores departamentales. En todo caso: Consejos regionales de los que hacen y producen, por supuesto, honorarios. La clase política, además de hacerle mal a la política, alientan discursos autocráticos como los de Milei, sobre la casta política, que es en lo que se han convertido nuestros politiqueros de reelección indefinida. Es decir, si el político quiere de verdad salvar la política, que ajuste su propia vida. Es de mi libro 'La otra política' ".

Multa de alcoholemia por consumir vinagre

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Esto es un aviso. Hace unos días estuvieron haciendo control de alcoholemia en Monte Vera. Le hicieron a un familiar mío y le dio positivo. Y él dijo: yo no probé ni una gota de alcohol y hasta le mostró la factura del restaurante donde no figuraba nada de alcohol; y le contestó el que controlaba: sí, seguramente comió una ensalada con vinagre... ¡Es decir que ni siquiera se puede comer una ensalada con vinagre porque la prueba de alcoholismo da positivo! Al menos que hagan un aviso para que la gente no caiga, porque los multaron a todos".

Llegan cartas

Para Ester Gómez:

"Llevo tu corazón conmigo" (*)

«Llevo tu corazón conmigo

(lo llevo en mi corazón)

nunca estoy sin él.

(A donde quiera que voy vas tú mi amor;

Y donde aquello que hago yo sola

es gracias a tí, mi cielo).

No le temo al destino

(ya que tu eres mi destino, cariño).

No quiero ningún mundo (porque hermosa

tu eres mi mundo, mi bien).

Este es el secreto más profundo que nadie conoce…

(Esta es la raíz de la raíz

y el brote del brote

y el cielo del cielo de un árbol llamado vida;

que crece mas alto de lo que el alma pueda esperar… o la mente ocultar).

Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas

Llevo tu corazón

(lo llevo en mi corazón)»

(*) Edward Estlin Cummings

La comedia educativa

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

La "seño" les dice a los padres por nota en el cuaderno: "El lunes realizaremos con los chicos un desayuno y una jornada de limpieza de los pupitres, por eso se solicita que el que pueda traiga algún trapito, cepillo y un delantal o ropa que sirva para realizar la jornada y no manchar las otras prendas de vestir". Una mamá le contesta: "Mi hija no llevará nada y me niego a que realice las tareas que corresponden al personal de limpieza de la escuela".

Esto es una anécdota más de las que se viven cotidianamente en los establecimientos educativos. Maestros que piensan en educar, es decir, transmitir principios, valores y normas (entre ellas las de higiene y aseo). Por otro lado, padres que creen que educar es que a sus hijos les enseñen informática, robótica e inglés. Si no fuera parte de lo que Jaim Etcheverry llamó "Tragedia educativa", parece un episodio de una "Sit-com o comedia de situaciones", tan de moda en la TV o el teatro veraniego. De una vez por todas hay que redefinir institucionalmente ¿qué es y para qué sirve una escuela? ¿Es el centro comunitario, recipiente de todas las inquietudes de la sociedad, lugar de formación del ciudadano y de ser necesario, huésped de la asamblea de vecinos, o sea un símil del ágora griego como planteaba Domingo Faustino Sarmiento? ¿Es un comedor, donde reciben su alimento diario los alumnos y bolsones con raciones de alimentos los adultos con escasos ingresos? ¿Es una academia de idiomas, club deportivo, agencia de turismo y guardería infantil? ¿Es asistencia social, contención psicológica y atención sanitaria? Hay que redefinir contenidos ¿por qué educación sexual sí y normas de urbanidad no?, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los teléfonos celulares y su poder de distracción dentro del aula? ¿Cómo integrar a los padres y abuelos a las actividades escolares? ¿Se pueden hacer jornadas abiertas, con posibilidades de intercambios de aprendizajes entre generaciones? ¿Qué lugar tendrá la cultura heredada en las escuelas, es decir la música, las comidas tradicionales, las danzas, los juegos de nuestros antecesores, los símbolos y el lenguaje, los hábitos y costumbres que definen una identidad nacional? Muchos son los interrogantes y la única respuesta clara es que todos, absolutamente todos los actores sociales, deberían participar de las propuestas que definan un paradigma educativo con objetivos ciertos y donde cada uno conozca sus responsabilidades.