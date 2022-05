https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Astrología Así te afectará Mercurio retrógrado según tu signo del zodíaco

Desde este 10 de mayo y hasta el 3 de junio Mercurio entra en su fase retrógrada. Puede hacer de las suyas en el terreno de la comunicación, con la tecnología y los aparatos electrónicos y con cualquier acto de la vida cotidiana.

Pero también hará estragos en el terreno sentimental. Cada uno de los signos del zodiaco se sentirá afectado por su paso y el Horóscopo Negro revela cual es el mensaje para que cada uno pueda sortear con bien esta época de caos.

Cómo afecta Mercurio retrógrado a los signos del zodiaco

Aries

Asegúrate de hacer las cosas bien, de expresar lo que quieres al detalle e intenta descubrir alguna manera para aliviar cualquier deseo reprimido.

Tauro

Vas a necesitar tiempo a solas y ponerte en contacto con lo que te estimula de verdad. Intenta buscar algo que te aporte mucha seguridad y placer.

Géminis

Busca lo que desea tu mente. Juega con el placer, a solas o en compañía. Ya sabes, solo te hace falta un poco de imaginación y un ambiente relajado.

Cáncer

Intenta averiguar si lo que sientes es amor, obsesión o un simple flechazo pasajero. Si no tienes pareja, no vivas con presión, que no se acaba el mundo.

Leo

Ten una cita con tu propia compañía, con tu mente y tu cuerpo e incrementa tu placer con tu imaginación y lo que te apetezca. Aprende a conocerte.

Virgo

Necesitas salir de tu zona de confort para conocerte mejor. Mercurio retrógrado te hará viajar al pasado para rememorar momentos muy íntimos.

Libra

Piensa en ti y en lo que sientes. Si te reprimes, te arrepentirás después y será peor. No tengas miedo de sumergirte en esa aventura, puede salir muy bien.

Escorpio

Cuidado con los viejos amores del pasado. Si no tienes pareja, es un buen momento para que despejes tu mente. Encuentra algo que te reconforte.

Sagitario

Pon en orden tu lista de prioridades. Tu placer individual es muy importante, aprovecha los momentos que tengas libres para volver a conectar contigo.

Capricornio

Asegúrate de comunicar a la perfección tus deseos y tus preocupaciones. Deja que tu lado más tierno tome el mando y deja espacio para las aventuras.

Acuario

Dedícate una sesión de mimos para sentirte sexy. Tienes tomarte tu tiempo y tus momentos de intimidad a solas, contigo y tus deseos más carnales.

Piscis

Busca lugares cómodos en los que poder reflexionar y estar a solas, el placer individual puede ser igual de potente que el que sientes cuando estás con alguien.