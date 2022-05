Asesinan a una periodista de Al Jazeera en un tiroteo entre el ejército israelí y fuerzas palestinas

Una periodista del canal qatarí Al Jazeera murió baleada este miércoles durante una incursión del Ejército israelí en los territorios palestinos de Cisjordania, y Qatar y otro trabajador de prensa que resultó herido acusaron a esa fuerza de haberla matado.

Shireen Abu Akleh, una muy conocida periodista palestina cristiana que también es ciudadana estadounidense, murió poco después de ser herida cuando cubría el operativo en el campo de refugiados de la norteña ciudad de Jenín para el canal árabe.

Ali Samudi, otro periodista palestino, fue internado en condiciones estables luego de haber recibido un disparo en la espalda.

El canal catarí dijo que la reportera, de 51 años, fue asesinada "deliberadamente" y "a sangre fría" por las fuerzas israelíes, pero el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que "probablemente" murió por disparos palestinos.

La agencia de noticias francesa AFP informó que uno de sus fotógrafos presente en el lugar dijo que Abu Akleh vestía chaleco de prensa cuando recibió el disparo.

El fotógrafo señaló que las fuerzas israelíes disparaban en la zona y que vio el cuerpo de la reportera de Al Jazeera en el suelo.

El Ejército israelí confirmó que realizó un operativo en la mañana de este miércoles en el campo de refugiados de Jenín, un bastión de grupos de la resistencia armada palestina a la ocupación israelí, pero negó haber disparado a periodistas.

El Ejército aseguró que hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad, y que está "investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueran atacados por palestinos armados".

Además, aseguran que Abu Akleh habría estado, junto a otro periodistas, fuera del campo de refugiados donde habitualmente se ubican los corresponsales.

Al Jazeera pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel por la muerte "intencional" de la periodista. "En un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría a la corresponsal de Al Jazeera" en los territorios palestinos", indicó el canal.

El canciller de Qatar, Lolwah Al Khater, aseguró en Twitter que la corresponsal recibió un disparo "en la cara" y calificó al acto de "terrorismo de Estado israelí".

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno autónomo palestino con sede en Cisjordania, calificó la muerte de la periodista como una "ejecución" y como parte del esfuerzo israelí por ocultar la "verdad" de su ocupación de Cisjordania.

El canciller israelí, Yair, Lapid, aseguró que su país quería sumarse a una "investigación sobre la triste muerte de la periodista Shireen Abu Akleh". "Los periodistas deben ser protegidos en las zonas de conflicto y tenemos la responsabilidad de llegar a la verdad", agregó.

El embajador estadounidense en Israel, Tom Nides, tuiteó que estaba "muy entristecido por la muerte de la periodista estadounidense y palestina Shireen Abu Aqleh" y pidió "una investigación completa sobre las circunstancias de su muerte".

Very sad to learn of the death of American and Palestinian journalist Shireen Abu Akleh of @AJArabic @AJEnglish. I encourage a thorough investigation into the circumstances of her death and the injury of at least one other journalist today in Jenin.