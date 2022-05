Félix, el nene santafesino con leucemia linfoblástica deberá ser sometido a un trasplante de médula

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.05.2022 - Última actualización - 12:50

12:47

El pequeño de 1 año fue diagnosticado de “alto riego”, por lo que tiene que comenzar con quimioterapias más fuertes y deberá ser trasplantado. Actualmente, está internado en el hospital de niños Victor J. Vilela de Rosario.

Por Jorge Pavia

Félix, el nene de Firmat que a sus 10 meses de vida fue diagnosticado con leucemia linfoblástica sigue peleando en Rosario. El pequeño por el que toda la región se dio la mano, solidarizándose a través de múltiples movidas para ayudar a la familia firmatense se tiene que someter a tratamientos más fuertes ya que fue diagnosticado de alto riesgo. Las quimioterapias serán más invasivas y luego, un trasplante de médula.

Félix ya había comenzado un tratamiento de quimioterapia que por el momento, según explicó su mamá Paola Mariño, “está pausado. Venia bien, pero no alcanzó el porcentaje para que sea de riesgo intermedio ya que no se erradicó todavía la leucemia. Por eso es paciente de riesgo y necesita quimios más fuertes y un trasplante de médula en el medio para poder tolerarlas. Si bien no es el pronóstico que esperábamos tenemos fe de que va a salir adelante, aunque la batalla sea más difícil”. Al preguntarle por el estado de ánimo del niño, Paola aseguró que “él está de muy buen ánimo y sonríe todos los días”.

Actualmente, Felix se encuentra internado en el hospital de niños Victor J. Vilela de Rosario por una bacteria que generó la interrupción de los tratamientos contra la leucemia y necesita dadores de sangre y plaquetas, ya que esta afección le demandó varias transfusiones.

Foto: Gentileza

Complicaciones

La situación de Felix no es fácil. Deberá someterse a un trasplante de médula y a la colocación de un port-a-cath (reservorio que permite el acceso venoso permanente. De esta forma se pueden administrar medicaciones o nutrientes y realizar extracciones de sangre minimizando las molestias de las punciones repetidas en vena) y quimioterapias más fuertes, aunque antes, deberán descubrir cuál es la bacteria que lo mantiene actualmente internado en el Hospital Victor J. Vilela y por la que necesitó varias transfusiones de sangre.

“Al ser diagnosticado de alto riesgo, Felix va a necesitar quimios más fuertes y un trasplante de médula. En este momento está internado por una bacteria que le produjo fiebre, todavía están analizando que bacteria es para darle el antibiótico específico, mientras tanto esta con varios antibióticos de amplio espectro para ir combatiendo la bacteria”, explicó Paola, su mamá, agregando: “Por este motivo estuvo muy bajo de plaquetas y de glóbulos rojos y blancos, por lo cual necesito varias transfusiones”.

La familia del pequeño se encuentra esperanzada y a la espera de una mejoría, ya que debe ser sometido a estudios por el diagnóstico de base y para el que necesita seguir tratándose. “Esperemos que vaya mejorando en estos días -deseó su mamá- ya que le tienen que realizar una punción para ver cómo está el porcentaje de células cancerígenas en su médula y también van a colocarle el porth a cath para luego pasarle las quimios por ahí. Estamos en búsqueda de dadores de sangre y plaquetas por todo este tema”

Mientras tanto, los papás de Félix, firmatenses ellos, se encuentran en Rosario “alquilando un departamento temporal. Yo estoy con Felix en el hospital y mi novio -papá del pequeño- viene todos los días a vernos. Está organizando el tema de los dadores”.

Para colaborar con la familia, se pueden realizar donaciones a las siguientes cuentas bancarias:

Nuevo Banco de Santa Fe.

Nombre: Waldemar David Agüero

CBU: 3300026620260149729105

Alias: CREMA.ATOMO.ROCIO

Pluspagos

Nombre: PAOLA MARINXXO

Cuit/Cuil: 27339339371

CVU: 0000006200000006868987

Alias: paolamarino.pp

Paola Marino

CVU: 0000003100002975005004

Alias: barra.cepas.monto.mp

CUIT/CUIL: 27339339371

Mercado Pago