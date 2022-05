https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.05.2022 - Última actualización - 16:23

16:05

El hijo del ex presidente

Antonio de la Rúa vuelve a la Argentina con una millonaria inversión

Tras conocerse hace algún tiempo los negocios en el exterior de Antonio de la Rúa, ahora se supo que el ex novio de Shakira invertirá varios millones en el país.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Fue hace algún tiempo cuando se conocieron los negocios en el exterior de Antonio de la Rúa, invirtiendo en hoteles de lujo como medio de vida tras su etapa como manager mientras estuvo en pareja con la colombiana Shakira. Y evidentemente no le fue nada mal porque ahora se supo que el hijo del ex presidente argentino invertirá varios millones en el país. Así, desde el programa de Karina Mazzocco (América TV), dieron cuenta de los proyectos que el hoy empresario tiene actualmente y los que tiene en mente para desembarcar con su negocio hotelero en Argentina. "Cuenta con hoteles de lujo en México y Bahamas, donde una noche puede costar hasta 1.500 euros. Ahora ha decidido jugar un poco más fuerte y compró la mansión de Franca Sozzani, la ex directora de Vogue Italia, en el centro de Marruecos para la construcción de un nuevo hotel de lujo", explicaron en A la tarde. Durante dicho programa mostraron el histórico edificio en el que Antonio de la Rúa invertirá 7 millones de dólares para montar un hotel 7 estrellas. Tenés que leer A 20 años de la crisis política, social y económica de 2001 que terminó con el gobierno de De La Rúa En tanto, aseguraron Antonio de la Rúa pronto montará en Buenos Aires uno de estos hoteles. "Antonio desembarca en la Argentina con una cifra exorbitante y promete un hotel de siete estrellas". Además detallaron que este proyecto involucra a un famoso edificio de Recoleta, conocido como "La Recoleta francesa", en el que destinará 7 millones de dólares para poner a punto el exclusivo hotel. Se trata puntualmente del Edificio Mihanovich, ex Hotel Sofitel, construido en 1925 por el empresario Nicolás Mihanovich. "Éste cuenta con 140 habitaciones, una pileta, café, restaurante y un bar biblioteca. La remodelación y el reacondicionamiento del hotel demandó 26 millones de dólares y funcionó 15 años ininterrumpidos, cerrando en 2017", completaron desde el programa sobre el negocio que traerá varios millones de Antonio de la Rúa apostando en el país.

Temas: