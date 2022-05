El Banco Central subió la tasa de referencia y para plazos fijos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Oficina de Presupuesto del Congreso dio detalles del “festival de bonos” de abril, y el regreso de “la maquinita” para financiar al Tesoro.

Tras conocerse el dato de la inflación al 58% en 12 meses, el Banco Central de la República Argentina aumentó su tasa de referencia en 200 puntos básicos, lo que la ubica en 49% anual para el plazo de 28 días y rendimientos efectivos “alineados” con la inflación si los depósitos se renuevan acumulando los intereses.

La autoridad monetaria ya había incrementado la tasa de referencia de las Letras de Liquidez al 40% en enero, al 42,5% en febrero, al 44,5% en marzo y al 47% en abril.

La “tasa activa” (por encima de la inflación) es uno de los requerimientos del FMI para acomodar la macroeconomía, pero implica el encarecimiento de la deuda por Leliqs (49%) que el BCRA mantiene con los bancos que le prestan el dinero. Es la maniobra habitual por la cual se “seca la plaza” para evitar que más circulante presione la inflación y el dólar.

La jornada “caliente” se completó con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que reseñó que el festival de bonos del Tesoro denominados en pesos (Ledes, Lecer, Lelites, Lepase y Boncer) y bonos denominados en dólares y pagaderos en pesos (Bonad) se emitieron en abril por un total de $ 718.483 millones.

Del total, $ 632.775 millones fueron suscriptos en efectivo, y los restantes $ 85.708 millones en especie, mediante un canje de Bonad TV22, que vencía el 29 de abril.

Además en el cuarto mes del año volvió “la maquinita”. “El Tesoro obtuvo financiamiento neto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante el uso de Adelantos Transitorios por $ 80.000 millones, por lo que el stock aumentó a $ 2,38 billones a fin de mes”.

Siempre en materia de deuda, la oficina del Congreso detalló que se colocó una Letra del Tesoro en dólares al BCRA por US$ 5.674 millones “para refinanciar el vencimiento de otra letra en poder del organismo por el mismo monto”.

En abril se cancelaron intereses por el equivalente a US$ 315 millones, de los cuales 87% se pagaron en moneda nacional. Entre los títulos negociables en el mercado, se destacaron los pagos de Bonte 2026 (TO26) y Boncer2025 (TC25P) por un total de $ 10.303 millones (USD91 millones).

Por fuera del espectro “financiero”, en el cuarto mes del año el país recibió desembolsos de préstamos por US$ 109,9 millones, principalmente provenientes del Banco Mundial por US$ 42,2 millones y del BID por US$ 38,4 millones. Por otro lado, se pagaron amortizaciones por US$ 111,4 millones.

Vencimientos de mayo

“Se estima que los vencimientos de deuda para mayo totalizan el equivalente a US$ 8.502 millones. Entre los vencimientos en moneda extranjera, sobresalen los pagos de intereses al FMI por US$ 340 millones. Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a US$ 7.866 millones”.

Revisión del FMI

“Por otro lado, en mayo está prevista la primera revisión del avance del programa EFF (préstamo de facilidades extendidas) con el FMI, en la cual se verificará el cumplimiento de las metas acordadas para el primer trimestre del año. En este sentido, la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI habilitaría un nuevo desembolso por el equivalente a US$ 4.017 millones (DEG3.000 millones).