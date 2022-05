https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.05.2022 - Última actualización - 11:09

11:05

Diversos relatos a lo largo de la historia aseguran que en esta fecha hay que evitar viajes o eventos de resonancia para eludir los infortunios.

¿Leyenda? Viernes 13: el origen de la "mala suerte" y la superstición que se remonta al Imperio Babilónico Diversos relatos a lo largo de la historia aseguran que en esta fecha hay que evitar viajes o eventos de resonancia para eludir los infortunios. Diversos relatos a lo largo de la historia aseguran que en esta fecha hay que evitar viajes o eventos de resonancia para eludir los infortunios.

Se crea genuinamente o no, es de conocimiento popular la leyenda que asegura que la fecha viernes 13 es significado de mala suerte y que todo lo que suceda dicho día puede tornar para un lado negativo.

Si bien en Argentina es más común que se haga referencia a otro día de la semana: “Martes 13, ni te cases ni te embarques”, la del viernes es la más elegida a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, su origen se remonta siglos atrás de la conformación cultural actual estadounidense y se ubica en otra región del planeta. Muchos historiadores atribuyen el miedo al 13 en las fechas al Código de Hammurabi, una especie de Constitución que implementaba el Imperio Babilónico para agrupar sus leyes y normas de la vida diaria.

Foto: Gentileza

Según los informes, en dichos documentos se omitió una ley 13 de sus códigos legales escritos. A pesar de que esto fue solo un error cometido por uno de los traductores que simplemente omitió una línea de texto, el mito se instaló.

Las atribuciones provienen además del ámbito religioso. El mundo cristiano creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día de la semana en que Jesús fue crucificado.

La explosión de la idea comenzó a gestarse gracias a diversos libros del siglo XIV y XV como por ejemplo "Los Cuentos de Canterbury" de George Chaucer describe el viernes como "un día de desgracia" y el dramaturgo Robert Greene definió la "friday-face" o "rostro de viernes" como "una mirada triste de consternación o angustia".

El más resonante fue el "Friday, the Thirteenth" (Viernes Trece) de Thomas Lawson, que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13.

Foto: Gentileza

La franquicia de películas de terror “Friday the 13th” que inició en 1980 tomó mucha popularidad y potenció aún más este fenómeno cultural, aportándole un tono mucho más moderno.