El abogado de la denunciante de Sebastián Villa asegura que "hay pruebas para llegar a una condena"

Viernes 13.05.2022 - Última actualización - 14:05

El jugador de Boca fue acusado nuevamente de violencia de género y abuso sexual por parte de una mujer que sostiene que el futbolista la emborrachó. El abogado de la víctima quiere encausar la denuncia como tentativa de homicidio.

Este viernes, a poco más de 24 horas de jugar las semifinales de la Copa de la Liga, Boca vuelve a ser sacudido por motivos extradeportivos. Sebastián Villa fue acusado de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal por una mujer que asegura que el futbolista la golpeó y emborrachó. La denuncia es grave y se suma al juicio que tiene el colombiano por violencia de género contra su expareja.

Luego de presentar la denuncia, Roberto Castillo, abogado de la víctima, dio detalles sobre el caso, aseguró que su representada tiene miedo y afirmó que tienen mucho material en audio, fotos y video. Castillo sostiene que la denunciante llegó a su estudio con golpes graves, los cuales se podrían enmarcar en una tentativa de homicidio.

"Es una chica que tuvo miedo todo este año, incluso tuvo muchas comunicaciones por parte del entorno de la persona que denunciamos con lo cual ella misma considera que darle 'publicidad' a su denuncia de alguna manera la resguarda porque si no promovió la acción penal antes fue por temor y ahora quiere cerrar este ciclo, esta situación que vivió, quiere buscar reparación y justicia en los juzgados", aseguró el abogado.

"Entiende que darle publicidad la pone en una situación de visibilidad para la sociedad porque llegó al estudio con un montón de contactos de todo el entorno que de alguna manera trataban de influenciarla para que no inicie la acción penal que acaba de instar que es un abuso sexual con acceso carnal concursada con las lesiones de la propia conducta para abusarla y después tendrá que evaluar la fiscalía especializada si considera que el relato de ella cuadraría en una tentativa de homicidio o lo descarta. Pero nosotros proponemos cuales son los hechos y ellos después determinan la conducta para el imputado", explicó con detalle.

Relató también que lo primero que hicieron fue resguardar todo el material probatorio y que solo están esperando conocer en que fiscalía caerá la causa para poder aportarlo. "Principalmente lo que hicimos fue poner a resguardo toda la prueba y cuando podamos presentarla en sede judicial ustedes van a poder tener acceso, porque es una causa con un impacto público terrible y la realidad es que eso mismo lo que a ella la llevo a no realizar la acción porque tiene muchísimo material. Lo primero que tenemos que hacer es constituirnos como particular damnificado y aportar las pruebas para que cuanto antes la tenga la fiscalía especializada para que no se corra ningún riesgo", dijo. Destacó también que su defendida tiene miedo por el contexto, el entorno y a la persona que denuncia, ya que "más allá de ser una persona física es prácticamente una empresa y tiene muchos intereses".

Para cerrar, sentenció: "Yo creo que hay sobradas pruebas para llegar a una condena y es un delito de una gravedad extrema que tiene que ser reparado para con la víctima".