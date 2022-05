https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.05.2022 - Última actualización - 21:37

21:33

Elecciones 2023

Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio

En un acto acompañado de ex funcionarios peronistas, el ex senador anunció su intención de competir dentro de la coalición opositora.

Crédito: Télam



Crédito: Télam

El Litoral en en

Elecciones 2023 Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio En un acto acompañado de ex funcionarios peronistas, el ex senador anunció su intención de competir dentro de la coalición opositora. En un acto acompañado de ex funcionarios peronistas, el ex senador anunció su intención de competir dentro de la coalición opositora.

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este viernes su precandidatura presidencial para las elecciones de 2023 con el espacio denominado Encuentro Republicano Federal, que integra la denominada "pata peronista" de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC). "Estamos trabajando en una alianza de partidos para sumar a la propuesta de Peronismo Republicano y para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio", afirmó Pichetto en Parque Norte, donde realizó el lanzamiento. En ese sentido, el exsenador nacional aseguró tienen "un espacio nacional" que avala esta presentación, al referirse a la adhesión del Partido Autonomista Nacional del dirigente correntino José Romero Feris. Pichetto adelantó, además, que el espacio que encabeza mantiene conversaciones con el Partido Conservador Popular para que se sume a esta propuesta. "Esto no es una aventura personal, tiene como objetivo canalizar las ansiedades, las aspiraciones de muchos hombres y mujeres del peronismo que están decepcionados, frustrados por el destino y la realidad de la Argentina", añadió el precandidato. En ese sentido, reafirmó: "Si tenemos primarias en agosto, vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo" para "ampliar la base de la coalición política". Según expresó Pichetto, la consigna que guiará a Encuentro Republicano Federal será "unidad e identidad" y dijo que su visión es la de consolidar "un capitalismo moderno e inteligente" para "recuperar la Argentina". Entre los principales objetivos de la plataforma que presentó se destacan el de "construir una relación armoniosa entre la empresa y los trabajadores" para "recuperar el mundo del trabajo". En ese sentido, agregó que "es imprescindible modernizar las normas del trabajo de cara a los jóvenes que tienen que ingresar al mercado laboral". Miguel Ángel Pichetto, presentó en sociedad su candidatura a la Presidencia de la Nación para las elecciones de 2023 con un espacio denominado Encuentro Republicano Federal. Foto: Télam Además, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) dijo que es necesario asumir a la educación pública como "servicio esencial" que "no puede estar sometida a la presión de los sindicatos ni a los personajes como (Roberto) Baradel". "No hay que avalar la cultura y la ideología del pobrismo. Hace falta una reforma impositiva", y en cuanto a la seguridad planteó la creación de una agencia federal especializada en la lucha contra el narcotráfico, juzgados federales exclusivos, cárceles especiales en el sur del país de máxima seguridad y el aumento de penas. En el acto, acompañaron a Pichetto como oradores el expresidente provisional del Senado a cargo del Ejecutivo entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001, Ramón Puerta; el senador nacional por la provincia de Salta Juan Carlos Romero; y la diputada nacional por la provincia de Misiones Florencia Klipauka. Fuentes partidarias indicaron que el lanzamiento de Pichetto como precandidato tiene el aval del expresidente Mauricio Macri y completaría la nómina de postulantes de JxC que se presentan por los distintos partidos que integran la principal coalición opositora: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y el Peronismo Republicano. EL PRO ya tiene como posibles candidatos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras que Macri mantiene la incógnita respecto de una eventual postulación suya. Desde la UCR están anotados para la carrera presidencial el diputado nacional Facundo Manes, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional de la UCR por Mendoza, Alfredo Cornejo. Hasta el momento, la CC no mostró ningún presidenciable. Pichetto, excandidato a vicepresidente de Cambiemos en el binomio que Macri encabezó en 2019, se inscribe en el sector de JxC conocido como "halcones" y muestra su cercanía ideológica con el expresidente y Bullrich, la titular del PRO. La oficialización de la postulación de Pichetto se produce en un contexto de disputas internas en el seno de la coalición, con un sector del PRO referenciado en Rodríguez Larreta, que se muestra partidario de avanzar en "un gran consenso" entre los espacios de centro derecha, tal como lo expresado este martes por el jefe de Gobierno porteño en un encuentro de la Amcham.

El Litoral en en

Temas: