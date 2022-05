https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Guerra Rusia-Ucrania El G7 afirmó que "no reconocerá nunca las fronteras que Rusia intenta cambiar" en Ucrania

El G7 "no reconocerá nunca las fronteras que Rusia intenta cambiar con su intervención militar" en Ucrania, afirmaron hoy los ministros de Relaciones Exteriores del G7, quienes además aseguraron que seguirán "prestando asistencia militar y de defensa" a Kiev "durante todo el tiempo que sea necesario".

"No reconoceremos nunca las fronteras que Rusia intenta cambiar con su intervención militar", dijeron los ministros del grupo que reúne a las siete naciones más industrializadas del mundo, en la declaración difundida tras una reunión en Wangels, al norte de Alemania.

"Mantendremos nuestro compromiso de apoyar la soberanía y la integralidad territorial de Ucrania, incluido Crimea (...)", precisaron, en referencia a la península que Moscú anexó en 2014.

"Seguiremos prestando asistencia militar y de defensa a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario", señaló la declaración conjunta.

La jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, cuyo país asume la presidencia del G7 este año, insistió en que Ucrania debía "decidir ella misma" sobre el asunto "porque es su territorio".

"Apoyaremos las medidas (...) que tomará Ucrania para garantizar la libertad y la paz en el país", dijo durante una conferencia de prensa, citada por la agencia de noticias AFP.

Los ministros volvieron a pedir a Rusia que ponga "fin a la guerra que empezó sin provocación (por parte de Ucrania) y al sufrimiento trágico y las pérdidas de vida humanas que sigue provocando".

También instaron a Bielorrusia que "deje de facilitar la intervención de Rusia y respete sus compromisos internacionales".

Los siete países (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) también condenaron "las amenazas irresponsables del uso de armas químicas, biológicas o nucleares" por parte del presidente ruso Vladimir Putin.

El G7 prometió "ampliar las sanciones" económicas hacia Moscú por su invasión de Ucrania a "sectores en los que Rusia es particularmente dependiente" y pidieron a China que "no socave" estas medidas punitivas.

"Le pedimos a China que no ayude a Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania, que no socave las sanciones impuestas a Rusia por su ataque contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que no justifique la acción de Rusia en Ucrania y que renuncie a la manipulación de la información, la desinformación y otras medidas para legitimar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", indicó el comunicado final.

