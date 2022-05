https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El excandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires relató que está en contacto con la joven ciclista que atropelló y se mostró indignado por quienes utilizaron políticamente el hecho.

Descargo Franco Rinaldi tras el choque con la bicicleta: "Fui tratado como un asesino al volante" El excandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires relató que está en contacto con la joven ciclista que atropelló y se mostró indignado por quienes utilizaron políticamente el hecho.

Tras el fuerte siniestro vial que protagonizó el viernes por la madrugada, el ex candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Franco Rinaldi, habló públicamente y se mostró angustiado por el accidente.

"Tengo una angustia monumental porque tuve mucho miedo de que en ese accidente la chica perdiera la vida", relató el hombre también reconocido por sus transmisiones por internet en las cuáles debate sobre temáticas de política y economía.

Rinaldi se refirió al suceso en el que se vio involucrado en el barrio porteño de Palermo en la madrugada del viernes cuando volvía de tener una cena de trabajo con el legislador de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, y aseguró que fue tratado como un "asesino al volante" y que algunos utilizaron políticamente lo ocurrido.

"Quiero decir que este fue un accidente muy feo que no se lo deseo a nadie y obviamente estoy muy preocupado por la salud de Camila. Hablé con su mamá hace una hora. También con su padrastro. Me contaron las lesiones que tiene y que está estable. Me dijeron que en términos generales las expectativas son buenas respecto a su recuperación", inició su descargo.

En ese sentido, indicó que se puso a disposición de la familia y que lo que más le interesa es la recuperación de la víctima "independientemente de quien es el responsables y de su infracción".

"Yo manejaba solo luego de una cena de trabajo con Martín Tetaz en Pizza Cero. Agarré la onda verde hacia la curva de Las Heras e iba afortunadamente despacio porque sino la lesión hubiera sido peor para Camila y para mí también. A mi se me rompió todo el parabrisas, pero afortunadamente no pasó a mayores", dijo Rinaldi.

Según el video que se difundió del momento del accidente, el choque ocurrió en Barrio Norte, en la esquina de Las Heras y Billinghurst, poco después de la 1 de la madrugada. Rinaldi manejaba un automóvil Kia Gris por Las Heras, cuando la joven delivery se cruzó a contramano por Billinghurst, con el semáforo en rojo. En ese momento, es impactada por el vehículo. La mujer sufrió politraumatismos y se encuentra en el hospital.