Video: una avioneta chocó contra un puente en Miami y alcanzó a impactar sobre un automóvil

Momentos de tensión se vivieron este sábado por la tarde en Miami, ubicada en el estado de Florida en Estados Unidos. Allí, una avioneta se estrelló contra uno de los puentes de acceso a la ciudad y llegó a impactar sobre uno de los vehículos que lo atravesaba.

Se trata de una avioneta Cessna 172 que perdió el control por motivos que aún se desconocen y chocó contra el Haulover Inlet Bridge que dirige hacia Miami Beach.

En las imágenes captadas por la señal televisiva de NBC6 se pudo observar desde el aire el estado de la avioneta cubierta de llamas y el auto dañado considerablemente en su parte delantera.

Personal del cuerpo de Bomberos del condado Miami-Dade arribó al sitio inmediatamente para socorrer a dos de las personas involucradas que sufrieron quemaduras de importancia. Fueron trasladadas a Ryder Trauma Center, donde fueron asistidos.

Desde vías oficiales, los bomberos locales informaron que “otros 3 pacientes sufrieron lesiones que no amenazan la vida y fueron trasladados a un hospital del área local”.

At 12:58 p.m., #MDFR responded to a small aircraft that crashed on the Haulover Inlet Bridge. Units arrived to find the aircraft down and in flames in addition to a vehicle that had been hit by the aircraft. (1/3) pic.twitter.com/hD8heUjSEU