Domingo 15.05.2022 - Última actualización - 14:54

14:35

En redes sociales Benjamín Vicuña compartió un emotivo mensaje por los 16 años de su hija Blanca El actor chileno recordó un nuevo cumpleaños de su hija mayor que que tuvo con Pampita Ardohain.

Llegó otro 15 de mayo, donde Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain están más que conmovidos por un nuevo aniversario del nacimiento de Blanca, su hija mayor que falleció cuando tenía 6 años.

En las ultimas horas, el actor chileno compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram recordando el día en que su primogénita cumpliría 16 años. Vicuña publicó un video de Blanca y Bautista, el segundo hijo que tuvo con la modelo, jugando en la playa en unas vacaciones familiares y expresó un sentido mensaje.

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana”, expresó Benjamín en la red social. Junto el actor expresó: “Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte”.

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15”, agregó en el epígrafe del posteo. Acto seguido, Benjamín manifestó con total sinceridad: “Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento”. “Fuiste luz y arcoíris”, destacó.

“Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”, culminó Vicuña en la publicación.