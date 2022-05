https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paulo Dybala se despidió de Juventus y se desconoce su futuro

El delantero surgido de Instituto de Córdoba confirmó que no seguirá vistiendo los colores de la Vecchia Signora. El su publicación, el jugador no dio indicios de cuál será su próximo club.

Mañana lunes, Paulo Dybala jugará su último partido con la camiseta de la Juventus, cuando el equipo de Massimiliano Allegri enfrente a Lazio. Por esto, el delantero condobés inició su despedida con un mensaje en las redes sociales, dirigido a todos los hinchas del club de Turín.



"Es difícil encontrar las palabras adecuadas para decir adiós, son muchos años y emociones, todas a la vez. Pensé que estaríamos juntos más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste pasar, en cada partido y cada gol", escribió Dybala en el día previo al partido ante Lazio por la penúltima y 37ma. fecha de la liga italiana.



Dybala destacó que vivió siete años "de magia" en Juventus, donde logró 12 títulos y marcó 115 goles. Además, el ex Instituto de Córdoba agradeció desde hinchas a dirigentes, pasando por entrenadores, compañeros y empleados del club. "Llevar esta importante camiseta junto con la banda de capitán fue uno de los mayores orgullos de mi vida, que espero mostrarles algún día a mis hijos y mis nietos", afirmó el delantero del seleccionado argentino. E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...

Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. pic.twitter.com/D3cfK2vZ2y — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

El jugador confirmó que mañana será su último partido con la camiseta de Juventus y señaló que "no será fácil" asimilarlo. "Iré al campo con una sonrisa y la cabeza en alto, sabiendo que lo di todo por ti", finalizó Dybala. Por el momento, se desconoce cuál será el destino de la Joya. La Roma de José Mourinho ha puesto la mirada en el cordobés. Aunque también se habla del Tottenham o del Atlético de Madrid. ​La única certeza, hasta ahora, es que se va libre de la Juve y está convocado en la nómina preliminar de Argentina para el duelo de campeones continentales ante Italia el 1 de junio.

