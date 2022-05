https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia reiterada

El porqué de la suspensión de las inferiores en la Liga Santafesina

El fin de semana debería jugarse una fecha más del campeonato Apertura 2022 de las categorías de Inferiores e Infantiles pero no será así porque los máximos dirigentes de la Casa Madre del Fútbol de Santa Fe pararon la pelota hasta que no se finalice con la violencia en los estadios, donde los niños y jóvenes deberían ser los verdaderos protagonistas, pero se multiplicaron los hechos agresivos desde afuera hacia adentro de las canchas.

Los chicos deben guardar la pelota por culpa de la violencia fuera de la cancha. Crédito: Flavio Raina

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR El próximo fin de semana no habrá actividad futbolística para los chicos y según pudimos averiguar todo tiene un porqué. En la fecha de los "clasiquitos" que se jugaron el domingo en Inferiores e Infantiles la violencia pasó todos los límites. Esto fue adentro de las canchas. También hubo corridas afuera de las mismas, agresiones e insultos a los árbitros, tumultos en las tribunas. Datos salientes de los informes que fueron llegando al Tribunal de Disciplina de la Liga y denuncias por parte de familiares que nada tienen que ver con la violencia que es desatada por unos pocos inadaptados en cada una de las canchas donde el fútbol perdió por goleada. Después de casi dos años de inactividad por la pandemia y cuando todos alzaron la voz para pedir por la vuelta a las canchas, hoy la realidad indica que con este alto grado de agresividad la actividad no se puede desarrollar. Los violentos parece que siempre ganan y por eso la Liga dijo basta. Denuncias anónimas, más la presentación de duros informes sobre los reiterados hechos de violencia contra los encargados de impartir justicia en el fútbol, hizo que la Liga Santafesina parara el juego y ahora analizan los pasos a seguir. Gonzalo Rodríguez, duro con la realidad Gonzalo Rodríguez, presidente del Colegio de Árbitros, dio su punto de vista sobre los hechos de gravedad que se vivieron el fin de semana pasado y dijo que no es la primera vez que sucede algo así en las canchas de la Liga donde juegan niños y adolescentes: "Acá la cuestión no pasa solamente por los árbitros. El tema pasa por la formación del jugador juvenil. Lo que estamos haciendo mal es que queremos justificar a través de los árbitros el problema mayúsculo que tenemos que son los primeros formadores, es decir los padres, ya que algunos de ellos ven en el contrario a un enemigo y al árbitro como una persona a la cual hay que destruir”. Tenés que leer Por inconductas y violencia, suspenden las competencias en inferiores e infantiles “Estamos con un problema complicado donde el primer formador es la familia y no está inculcando los mismos valores que pregona la Liga. Por decantación caen los árbitros, dirigentes y caen todos. Lo que se vivió este domingo con los clásicos, que no podamos jugar esos partidos con lo lindo que son, porque la gente pretende o entienda que es una guerra. La verdad que vamos a estar complicados para seguir jugando en serio. Hoy estamos a nada de que tengamos una desgracia adentro de una cancha o en un estadio mismo”, agregó. “A veces se pretende justificar todo diciendo que el árbitro se equivoca y eso genera violencia. Pero tenemos que entender que el árbitro también está en formación, por eso dirige en inferiores, al igual que los jóvenes que juegan. Hasta que no se entienda eso, que los árbitros transitan un proceso para formarse, al igual que lo tiene el jugador, no se va poder jugar más en la Liga”, explicó desde su conocimiento. “En lo personal estuve en Nobleza-La Perla, el domingo, y se tuvo que suspender por invasión de gente por una gresca generalizada y a mí me tiraron un botellazo. Ojalá que tengamos retorno por el bien de todos. Así no se puede seguir”, sentenció con total razón y seguridad. Un cambio general Alejandro Vázquez, coordinador del fútbol de Deportivo Agua, también se refirió a esta realidad: “El problema es de todos, y no sólo de inferiores. La sociedad, la gente, los padres y los técnicos, todos están locos. Y el recambio de árbitros también genera inconvenientes serios. No te pueden mandar a inferiores mayores a tres chicos que no tienen la suficiente formación, por lo menos tendría que ir uno que pueda guiarlos, porque todavía no están capacitados. En una sociedad loca, cuando la conducción falla, pasa esto”. “Todos tienen que asumir su responsabilidad, porque los dirigentes en su mayoría conocen a los violentos, y entonces tienen que sacarlos de sus clubes. Y los árbitros deben tener una gestión que asegure la capacitación y organizarse distinto, porque alguien tiene que guiar a los chicos cuando recién arrancan. Pero se tienen que involucrar todos, y yo no me excluyo porque soy parte de la Liga. Considero la medida acertada pero si van a hacerse las cosas en serio y se asume la responsabilidad de todos los estamentos de la Liga. Todos nos tenemos que hacer cargo de nuestra parte”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

