¿Por qué el 10 de marzo es el Día de Mario Bros?: el origen de una tradición que nació por azar
En 2026, la celebración cobra un tinte especial con el anuncio de una nueva película, descuentos históricos en la eShop y el legado de un personaje que trascendió las pantallas para convertirse en un emblema cultural.
Mario fue creado por el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto, mascota de la compañía Nintendo y el protagonista de la franquicia de videojuegos homónima. REUTERS/Beck Diefenbach
El calendario marca 10 de marzo y, para millones de personas alrededor del planeta, no es un martes cualquiera. Es el "Mar10 Day". Lo que comenzó como un ingenioso juego visual entre los fanáticos —al observar que la abreviatura "MAR 10" se asemeja gráficamente al nombre del fontanero italiano— fue oficializado por Nintendo en 2016 y hoy, diez años después de aquella formalización, se consolida como una de las efemérides más potentes del entretenimiento digital.
El origen de un nombre por accidente
La historia de Mario está teñida de curiosidades que forjaron su identidad. Antes de ser el héroe del Reino Champiñón, fue Jumpman en el arcade Donkey Kong (1981). Creado por el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto, mascota de la compañía Nintendo y el protagonista de la franquicia de videojuegos homónima, su transformación definitiva ocurrió gracias a una disputa inmobiliaria: Mario Segale, el propietario de los depósitos que Nintendo alquilaba en Estados Unidos, irrumpió en las oficinas reclamando el pago del alquiler.
Tras una tensa negociación, los desarrolladores decidieron bautizar al personaje en su honor, inmortalizando el nombre del empresario en la historia grande del software.
Mario Bros. es uno de los máximos referentes de la historia de los videojuegos. Foto: Nintendo / Illumination Entertainment / Universal Pictures
Incluso su apariencia, con el icónico bigote y la gorra roja, no fue una elección estética al azar, sino una solución técnica. En la era de los 8 bits, los limitados píxeles impedían dibujar una boca o cabello con realismo; el bigote servía para separar la nariz del rostro y la gorra evitaba la animación del pelo al saltar.
Novedades 2026: pantalla grande y ofertas
Este año, el festejo llega con anuncios de alto impacto. Nintendo realizó ayer un "Movie Direct" especial para presentar el tráiler final de The Super Mario Galaxy Movie, cuyo estreno en cines está previsto para el próximo 1 de abril. La cinta contará con voces de renombre como Brie Larson en el papel de Rosalina y presentará por primera vez a Yoshi en esta nueva saga cinematográfica.
En el plano comercial, la Nintendo eShop ha lanzado rebajas de hasta el 50% en títulos seleccionados, una oportunidad que los usuarios de la consola Switch (y la reciente Switch 2) han volcado en las tendencias de redes sociales. Además, se espera que durante la jornada de hoy se confirmen nuevos sets de colaboración con LEGO y actualizaciones para el popular Mario Kart World.
Los personajes de Mario y Luigi saludan a los visitantes frente a la atracción Yoshi's Adventure dentro de Super Nintendo World. REUTERS/Irene Wang
Un ícono que no envejece
A 40 años de su creación, Mario Bros sigue siendo la puerta de entrada al mundo de los videojuegos para las nuevas generaciones. Desde Santa Fe hasta Tokio, el 10 de marzo se ha transformado en un día de comunidad, donde la nostalgia de los adultos que crecieron con el Family Game se abraza con la tecnología de vanguardia de los más chicos.
En un mundo digital en constante cambio, la figura del fontanero que salta obstáculos para rescatar a la princesa sigue representando, en esencia, la forma más pura de diversión.