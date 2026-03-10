A 40 años de su creación

¿Por qué el 10 de marzo es el Día de Mario Bros?: el origen de una tradición que nació por azar

En 2026, la celebración cobra un tinte especial con el anuncio de una nueva película, descuentos históricos en la eShop y el legado de un personaje que trascendió las pantallas para convertirse en un emblema cultural.