Aby Arditti: "Ser empresario de la construcción en Santa Fe es una tarea desafiante y gratificante"
En el marco de las cinco décadas de la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE), El Litoral entrevistó al empresario santafesino, representante de la constructora, para reavivar la historia, analizar el presente y avizorar el futuro.
CAM, la desarrolladora inmobiliaria que nació hace 34 años de la mano de Daniel Arditti y Sergio Morgenstern, no solo ha sido testigo, sino protagonista del crecimiento urbano de Santa Fe. Desde su primer edificio de tres pisos hasta proyectos que cambiaron el perfil de la ciudad, la empresa construyó mucho más que viviendas: edificó identidad.
Hoy, sus desafíos van más allá del ladrillo: generar empleo, invertir localmente y proyectar futuro. “Nuestra actividad tiene algo que es muy lindo: las cosas que uno hace, quedan”, resume con orgullo Aby Arditti, representante de CAM, al repasar la trayectoria de la firma.
La actividad de la construcción en Argentina exige una visión a futuro que trasciende el presente. Según Arditti, este es el mayor desafío: "Tenemos que sentarnos hoy a planificar lo que va a pasar no en Santa Fe, en el país, en los próximos dos, tres o cuatro años. Nuestro desafío es cómo planificar lo que va a pasar para y que la economía argentina nos acompañe".
Daniel y Sergio recibiendo El Brigadier, la emblemática distinción de ADE.
A pesar de las dificultades, el optimismo y el esfuerzo constante son el motor de la compañía. "Siempre somos optimistas y somos gente de trabajo, así que empujamos el carro y vamos para adelante", afirmó.
El crecimiento de CAM, desde su primer edificio de tres pisos hasta las modernas torres que hoy construyen, es un reflejo de este trabajo incansable. Arditti destaca el orgullo que siente la empresa al superar sus propios límites y alinear cada proyecto con la búsqueda de la excelencia.
Un ejemplo de ello es el edificio CAM 100, para el cual buscaron "lo mejor porque tiene que ser un edificio que trascienda". La empresa también fue pionera en la ciudad al desarrollar el primer "Condotel" que fue Residencia del Castelar.
CAM 100, uno de los icónicos edificios de la constructora ubicado en Av. Alem y Alvear. Fernando Nicola
Compromiso con la ciudad y sus habitantes
Más allá de la rentabilidad, Arditti subraya el profundo compromiso social de la empresa. "Es una tarea desafiante, en el caso particular de una industria como la nuestra, dependen muchas familias del trabajo que nosotros generamos", señaló. La responsabilidad de CAM es seguir creando empleo para que toda su "gran familia" tenga el sustento necesario.
"Uno se va chocando con distintos vaivenes macroeconómicos, normativos, reglamentaciones, etcétera, que siempre tenes que ir sobrellevando para lograr continuar en la actividad", añadió.
Además de generar empleo, CAM se encarga de ofrecer alternativas de inversión para los santafesinos.
La contribución de CAM va más allá de la generación de empleo. La empresa se encarga de ofrecer alternativas de inversión para que los ahorros de los santafesinos se queden en la ciudad. "Tenemos que estar continuamente generando esa intención de que los clientes digan, 'bueno, quiero confiar en ustedes nuevamente porque confían en la ciudad’".
"Esto es un ecosistema, nosotros somos santafesinos y lo que generamos queda acá. Generamos trabajo santafesino, generamos inversión santafesina y generamos desarrollo", concluyó Arditti, enfatizando el círculo virtuoso entre la empresa, la ciudad y sus habitantes.
