Presunta evasión fiscal

Rechazaron el sobreseimiento de Tapia y Toviggino en la causa por aportes de la AFA

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico dictaminó que la causa contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes debe seguir abierta. El expediente investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones.