Rechazaron el sobreseimiento de Tapia y Toviggino en la causa por aportes de la AFA
El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico dictaminó que la causa contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes debe seguir abierta. El expediente investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones.
La fiscalía pidió que la investigación contra Tapia y Toviggino siga abierta. Foto: Reuters
La causa judicial que involucra a la conducción de la AFA sumó este martes un nuevo capítulo. El fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento presentados por Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros imputados, y sostuvo que la investigación debe continuar.
El dictamen fue presentado ante la Sala A de la Cámara, que ahora deberá resolver si confirma la decisión del juez Diego Amarante de no cerrar el expediente por inexistencia de delito. En esa causa ya fueron indagados cinco integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, todos ellos sin responder preguntas y mediante escritos defensivos.
La causa analiza una presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones.
Qué dijo la fiscalía sobre el planteo de la defensa
El punto central del dictamen pasa por la idea de que la deuda investigada seguía siendo exigible, aun cuando el Estado hubiera suspendido temporalmente ciertos mecanismos de ejecución fiscal. Para la fiscalía, una eventual tregua administrativa no elimina la obligación legal de depositar fondos retenidos a terceros dentro de los plazos previstos.
En esa línea, Pérez Barberá remarcó que la defensa confunde la exigibilidad de la obligación tributaria con la posibilidad de ejecutarla por vía administrativa o judicial. La mirada del Ministerio Público es que, si el dinero fue retenido y no ingresó al Estado cuando correspondía, el hecho investigado no desaparece por una decisión posterior sobre cómo cobrar la deuda.
La discusión sobre cuándo se configura el delito
Otro eje del dictamen fue el aspecto penal. Allí se sostuvo que los delitos investigados son de carácter omisivo y que se consuman cuando vence el plazo legal sin que el obligado efectúe el depósito correspondiente. Desde esa perspectiva, la posterior suspensión de ejecuciones fiscales no modificaría el incumplimiento ya producido.
La Cámara en lo Penal Económico deberá resolver ahora el planteo de sobreseimiento. Foto: Reuters
La fiscalía también puso el foco en la naturaleza del dinero bajo análisis. No se trata, según ese argumento, del pago de una obligación tributaria propia, sino de montos retenidos a terceros en concepto de IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social, lo que vuelve más intenso el deber jurídico de transferirlos al Estado en tiempo y forma.
El monto investigado y la etapa actual del expediente
La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador por la falta de depósito de sumas retenidas por la AFA entre 2024 y 2025. Según los datos difundidos en el expediente, el monto bajo investigación ronda entre $19.000 y $19.300 millones, dependiendo del detalle considerado en cada presentación pública sobre la causa.
Además de Tapia y Toviggino, aparecen alcanzados otros dirigentes de la estructura afista. Mientras la Cámara analiza el planteo por inexistencia de delito, el juez de primera instancia ya quedó en condiciones de resolver si procesa, dicta falta de mérito o desvincula a los acusados luego de las indagatorias realizadas la semana pasada.
Qué puede pasar ahora con la causa
La Sala A había convocado a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes, pero finalmente todos presentaron memoriales por escrito. La definición no será inmediata, ya que uno de los acusados pidió una prórroga que fue concedida, por lo que no se espera una resolución antes del 25 de marzo.
En paralelo, la Cámara también tiene bajo revisión otras decisiones del expediente, entre ellas la restricción para salir del país que pesa sobre los dirigentes imputados. Así, el caso sigue abierto en varios frentes y con definiciones judiciales relevantes todavía pendientes.