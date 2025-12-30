Arranca el viernes

Cronograma de pago de sueldos de diciembre a empleados públicos de Santa Fe

La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias, que completará un 10,8 % para el semestre julio - diciembre. Para los sectores de menor poder adquisitivo, se otorgará un mínimo garantizado de $ 30.000 con relación a los haberes de octubre.