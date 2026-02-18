Convocan a campaña de recolección de kits escolares para niños del primer ciclo en Santa Fe

En el marco de la campaña solidaria que se inició el pasado 27 de enero y que impulsa Fundación Cauces junto a la red de instituciones de diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe, se continúan recibiendo donaciones de útiles escolares hasta el 20 de febrero en 1 de Mayo 2120 de 7 a 14 horas.
Cada kit contará con los siguientes elementos: 3 cuadernos tapa dura ABC; 2 Lapices negros ; 1 goma de borrar; 1 sacapuntas; 1 caja de 12 lápices de colores; 1 regla de 15 cm; 1 caja de 10 fibras de colores; 1 tijera y 1 pegamento. También se puede colaborar mediante transferencias, con la suma de $15 mil pesos al alias fundacioncauces. Todo lo recaudado será entregado antes del inicio del ciclo lectivo a instituciones barriales de la capital provincial y destinado a familias con niños que asisten a los primeros años de la escuela primaria. Por cualquier consulta, los interesados se pueden comunicar al 3425470476.
“Nos propusimos entregar los kits antes del inicio de las clases”
En relación a la propuesta la secretaria de Fundación Cauces, Ana Micheri, expresó que, “la idea surge después de reunirnos con varias asociaciones civiles y organizaciones sociales de barrios como Alto Verde, La Guardia, Yapeyú, San Agustín, Colastiné y Los Hornos, que vienen sosteniendo espacios de comedores escolares que están vinculados con niños y niñas, con familias que no llegan a poder complementar con todos los requisitos de materiales que se piden desde la escuela primaria”, explicó.
Los elementos que conforman el kit. Crédito: Fundación Cauces
Y en el mismo sentido, Micheri resaltó que, “sabemos que el país está en una situación económica que es complicada y sobre todo para familias de los barrios populares que en este momento se les complica poder acceder a un kit de útiles escolares”. Finalmente la referente de Cauces, señaló que, “desde Cauces nos comprometimos a entregar los kits antes del inicio de las clases y verdaderamente contamos con una gran colaboración de la comunidad santafesina, que se sumó con gran entusiasmo desde las redes sociales y en forma presencial a la propuesta”, concluyó.
Comunidad y acciones concretas
En su primer año de vida, el impulso de Cauces se materializó en proyectos de alto impacto: Compostaje institucional educativo para niños junto a la Alianza Francesa; Campus de Salud Integral en 7 clubes de la ciudad trabajando con psicólogos y nutricionistas, entrenadores, dirigentes y referentes barriales, alcanzando la participación de 350 niños, jóvenes y familias; jornadas de Fortalecimiento en Seguridad Alimentaria, en la cual se capacitaron en alimentación saludable y soberanía alimentaria a 45 cocineras, referentes y voluntarios de comedores y merenderos; Acompañamiento a 30 instituciones en las instancias de convivencia y recreación para jóvenes en el denominado "Tercer Tiempo" del programa provincial Nueva Oportunidad y la capacitación de 60 mujeres en la red de autocuidado “Cuidarnos en Comunidad”.
El flyer de la campaña. Crédito: Fundación Cauces
Asimismo como parte de la propuesta cultural del espacio, se dictaron mentorías en autogestión y producción de la música, en el cual 12 jóvenes artistas de la ciudad, pudieron vivir la experiencia de un trayecto personalizado en la producción, gestión y desarrollo artístico. La música en vivo y los artistas locales, fueron protagonistas de “Cauces Sessions”, un ciclo de recitales gratuitos, registrados y editados en alta calidad para la difusión en redes y plataformas digitales.