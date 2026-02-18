#HOY:

Convocan a campaña de recolección de kits escolares para niños del primer ciclo en Santa Fe

Como parte del trabajo conjunto con 25 organizaciones barriales de la ciudad de Santa Fe, la Fundación Cauces recibe donaciones de útiles escolares hasta el 20 de febrero.

Imagen ilustrativa. La campaña comenzó el pasado 27 de enero. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. La campaña comenzó el pasado 27 de enero. Crédito: Flavio Raina
En el marco de la campaña solidaria que se inició el pasado 27 de enero y que impulsa Fundación Cauces junto a la red de instituciones de diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe, se continúan recibiendo donaciones de útiles escolares hasta el 20 de febrero en 1 de Mayo 2120 de 7 a 14 horas.

Cada kit contará con los siguientes elementos: 3 cuadernos tapa dura ABC; 2 Lapices negros ; 1 goma de borrar; 1 sacapuntas; 1 caja de 12 lápices de colores; 1 regla de 15 cm; 1 caja de 10 fibras de colores; 1 tijera y 1 pegamento. También se puede colaborar mediante transferencias, con la suma de $15 mil pesos al alias fundacioncauces. Todo lo recaudado será entregado antes del inicio del ciclo lectivo a instituciones barriales de la capital provincial y destinado a familias con niños que asisten a los primeros años de la escuela primaria. Por cualquier consulta, los interesados se pueden comunicar al 3425470476.

“Nos propusimos entregar los kits antes del inicio de las clases”

En relación a la propuesta la secretaria de Fundación Cauces, Ana Micheri, expresó que, “la idea surge después de reunirnos con varias asociaciones civiles y organizaciones sociales de barrios como Alto Verde, La Guardia, Yapeyú, San Agustín, Colastiné y Los Hornos, que vienen sosteniendo espacios de comedores escolares que están vinculados con niños y niñas, con familias que no llegan a poder complementar con todos los requisitos de materiales que se piden desde la escuela primaria”, explicó.

Los elementos que conforman el kit. Crédito: Fundación CausesLos elementos que conforman el kit. Crédito: Fundación Cauces

Y en el mismo sentido, Micheri resaltó que, “sabemos que el país está en una situación económica que es complicada y sobre todo para familias de los barrios populares que en este momento se les complica poder acceder a un kit de útiles escolares”. Finalmente la referente de Cauces, señaló que, “desde Cauces nos comprometimos a entregar los kits antes del inicio de las clases y verdaderamente contamos con una gran colaboración de la comunidad santafesina, que se sumó con gran entusiasmo desde las redes sociales y en forma presencial a la propuesta”, concluyó.

Comunidad y acciones concretas

En su primer año de vida, el impulso de Cauces se materializó en proyectos de alto impacto: Compostaje institucional educativo para niños junto a la Alianza Francesa; Campus de Salud Integral en 7 clubes de la ciudad trabajando con psicólogos y nutricionistas, entrenadores, dirigentes y referentes barriales, alcanzando la participación de 350 niños, jóvenes y familias; jornadas de Fortalecimiento en Seguridad Alimentaria, en la cual se capacitaron en alimentación saludable y soberanía alimentaria a 45 cocineras, referentes y voluntarios de comedores y merenderos; Acompañamiento a 30 instituciones en las instancias de convivencia y recreación para jóvenes en el denominado "Tercer Tiempo" del programa provincial Nueva Oportunidad y la capacitación de 60 mujeres en la red de autocuidado “Cuidarnos en Comunidad”.

El flyer de la campaña. Crédito: Fundación CausesEl flyer de la campaña. Crédito: Fundación Cauces

Asimismo como parte de la propuesta cultural del espacio, se dictaron mentorías en autogestión y producción de la música, en el cual 12 jóvenes artistas de la ciudad, pudieron vivir la experiencia de un trayecto personalizado en la producción, gestión y desarrollo artístico. La música en vivo y los artistas locales, fueron protagonistas de “Cauces Sessions”, un ciclo de recitales gratuitos, registrados y editados en alta calidad para la difusión en redes y plataformas digitales.

Santa Fe Ciudad

