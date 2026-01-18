Susto en el Australian Open: se desmayó una alcanzapelotas por el agobiante calor

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y generó preocupación en el 1573 Arena de Melbourne.
Una chica colapsó al costado de la silla del umpire durante el duelo entre Zeynep Sönmez y Ekaterina Alexandrova en Melbourne. La turca corrió a sostenerla, la sentó a la sombra y el partido se detuvo varios minutos mientras llegaba la asistencia médica
Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y generó preocupación en el 1573 Arena de Melbourne.
Ocurrió en la jornada inicial, cuando la rusa Ekaterina Alexandrova (preclasificada N°11) se preparaba para sacar en el segundo set ante Zeynep Sönmez.
Al lado de la silla del umpire, la alcanzapelotas se desplomó: primero intentó reincorporarse, pero seguía tambaleándose y volvió a caer.
Inmediatamente, reaccionaron las dos jugadoras. Sönmez corrió a asistirla y Alexandrova fue hacia el costado de la cancha para buscar bolsas de hielo, mientras el juego se detenía.
Después del partido, Sönmez contó que la situación la impactó: “decía que estaba bien, pero era evidente que no”. Relató que la ayudó a sentarse y a hidratarse, y que cuando caminaban hacia un sector lateral la chica volvió a desvanecerse: “por suerte la agarré… estaba temblando mucho”, dijo.
El encuentro estuvo interrumpido cerca de seis/siete minutos mientras se activaba el protocolo. La organización, Tennis Australia, informó que la alcanzapelotas fue atendida en el lugar y luego regresó a su casa.
La escena reavivó un tema clásico del torneo: el calor. Según el reporte citado por Infobae, en el primer día se registraron 28°C en Melbourne Park y se esperaba que durante la semana el termómetro trepara hasta 36°C.
El torneo ajustó su política de “calor extremo” en 2019 con una escala de estrés térmico; durante el episodio, el indicador marcó 2,8, nivel que recomienda reforzar hidratación para quienes están en cancha.
Tras la reanudación, Alexandrova se quedó con el segundo set, pero Sönmez remontó en el tercero y ganó 7-5, 4-6 y 6-4. Con ese triunfo, la turca —procedente de la qualy— avanzó a segunda ronda y se convirtió en una de las historias del arranque del torneo.