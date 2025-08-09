Arcos Dorados presenta el 11° Reporte ESG 2024 con foco en la transición energética

Contenido realizado por Arcos Dorados
El informe más reciente destaca los avances en sostenibilidad y anuncia un acuerdo que permitirá abastecer con energía solar al 50% de la operación en Argentina.
Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald's en el mundo, presenta su 11º Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad en América Latina y el Caribe.
Uno de los avances más destacados de la empresa es que logró que el 50% de la energía utilizada en sus restaurantes de la región proviniera de fuentes renovables, superando así un hito clave en su camino hacia una operación cada vez más baja en carbono. Además, se menciona la reducción de emisiones asociadas a su bono sostenible, el reciclaje de más de 4,3 millones de litros de aceite usado y la recuperación de más de 940 toneladas de cartón. A nivel social, generó más de 480 mil oportunidades de empleo para jóvenes en la región.
En el país, Arcos Dorados firmó un nuevo acuerdo estratégico con la empresa energética Capex, que permitirá abastecer con energía solar a 78 restaurantes de McDonald’s en Argentina, marcando un nuevo récord en la historia de la compañía en materia de energía limpia.
El contrato, firmado en marzo y ya en vigencia, contempla el suministro de 20.000 Mega Watts-hora (MWh) anuales durante siete años, provenientes del parque solar "La Salvación" en la provincia de San Luis. Esta iniciativa permite que el 50% de la matriz energética de McDonald’s Argentina provenga de fuentes renovables, consolidando la transición hacia un modelo de operación más sustentable y diversificado, que ya incluía acuerdos de energía eólica con Pampa Energía y PCR.
Eduardo Lopardo, director general en Arcos Dorados Argentina, señaló: “Este acuerdo consolida nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y fortalece nuestra transición hacia una matriz energética más diversificada y limpia. Es un paso clave que refleja cómo traducimos nuestra estrategia ESG en acciones concretas con impacto ambiental y social positivo”.
El Reporte ESG también destaca que en el país el 95% de los ingredientes provienen de proveedores locales y el 100% de la carne abastecida cumple con la política de Carne Libre de Deforestación. Asimismo, se implementaron mejoras en eficiencia térmica y se reforzó el compromiso ambiental con campañas de reciclaje de cartón, papel, empaques y uniformes.
En paralelo, continuaron las iniciativas sociales con foco en formación y empleabilidad de jóvenes a través de MCampus Comunidad y alianzas con organizaciones comunitarias orientadas a jóvenes que no estudian ni trabajan (NEETs).
Con estos logros, Arcos Dorados continúa liderando la transformación del negocio de comida rápida hacia un modelo más sustentable, inclusivo y alineado con las expectativas de las comunidades donde opera.
El Reporte ESG 2024 fue elaborado bajo los estándares internacionales GRI 2021 y SASB, con verificación por parte de Ernst & Young (EY). Ya se encuentra disponible en español, inglés y portugués en el sitio www.recetadelfuturo.com.
