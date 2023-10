Investigan una escultura de un hombre "sujetando su pene": podría tener 11.000 años de antigüedad

Exciting news!



Two new statues are unearthed in the Göbeklitepe and Karahantepe excavations. A 2.3 meters tall human statute, found in Karahantepe, and a real-size, limestone wild boar statue, found in Göbeklitepe.



(Göbeklitepe, Şanlıurfa)

(Karahantepe, Şanlıurfa)#Türkiye pic.twitter.com/r5UsjWkTgy