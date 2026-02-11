#HOY:

Banco Santa Fe lanza una promoción para viajar gratis en colectivo pagando con la app

El beneficio estará vigente hasta el 22 de febrero inclusive y es válido para pagos con QR utilizando MODO.

El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana.El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana.

Banco Santa Fe presenta una promoción exclusiva para que sus clientes puedan moverse todos los días sin gastar de más. Quienes paguen el transporte público con MODO a través de la app del banco, obtendrán un 100% de reintegro, transformando cada viaje en una experiencia más simple, digital y conveniente.

Bajo el lema “Viajá gratis con Banco Santa Fe”, la promoción estará vigente hasta el 22 de febrero. Durante ese período, los usuarios que paguen sus viajes en colectivo utilizando MODO desde la app o desde la aplicación de Banco Santa Fe recibirán un reintegro del 100% del importe, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana. De esta manera, el banco continúa impulsando soluciones digitales que acercan beneficios concretos y acompañan el día a día de sus clientes.

.Banco Santa Fe presenta una promoción exclusiva para que sus clientes puedan moverse todos los días sin gastar de más.

Para pagar con QR en el transporte, los pasos son muy simples:

1) Entrar a la app del banco (Modo > Pagar con QR).

2) Generar el código QR “Transporte”.

3) Acercar el QR al validador.

4) Confirmar el pago para iniciar el viaje.

Toda la información de este beneficio se puede consultar en https://www.bancosantafe.com.ar/personas/beneficios.

Detalle de líneas habilitadas: https://www.argentina.gob.ar/transporte/ya-podes-pagar-el-colectivo-con-tarjetas-de-debito-credito-o-qr-desde-el-celular.

Con esta iniciativa, Banco Santa Fe reafirma su compromiso de ofrecer herramientas innovadoras que generan ahorro real y fomentan la adopción de pagos digitales, permitiendo que más personas puedan trasladarse de manera cómoda, rápida y con ventajas económicas.

