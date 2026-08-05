Entre el 4 y 6 de agosto

Banco Macro, presente en el Congreso de Aapresid con la mejor propuesta para el agro argentino

El encuentro cuyo lema es: “Nuestro Suelo, Nuestra Voz” reúne a referentes de toda la cadena agroindustrial para debatir sobre agricultura moderna, innovación y los desafíos globales del sector.