Eventos en Santa Fe

Grupo Baviera amplía su propuesta con gastronomía y espacios renovados

Con más de dos décadas de experiencia, Grupo Baviera pasó de bares tradicionales a convertirse en referente de eventos en Santa Fe. Hoy gestiona cuatro salones propios, ofrece gastronomía de excelencia y suma servicios técnicos que garantizan experiencias memorables.