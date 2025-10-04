Grupo Baviera amplía su propuesta con gastronomía y espacios renovados
Con más de dos décadas de experiencia, Grupo Baviera pasó de bares tradicionales a convertirse en referente de eventos en Santa Fe. Hoy gestiona cuatro salones propios, ofrece gastronomía de excelencia y suma servicios técnicos que garantizan experiencias memorables.
Grupo Baviera gestiona cuatro salones en Santa Fe y se prepara para ampliar su propuesta. Foto: Gentileza
Pablo Leje, referente de Grupo Baviera, recuerda que todo comenzó en la gastronomía. “Nosotros empezamos como restaurantes, con dos o tres bares en la ciudad de Santa Fe. De a poco los clientes nos pedían eventos privados y lo social nos fue marcando el camino. Así, Baviera tradicional se transformó en Grupo Baviera, una empresa enfocada en brindar experiencias completas”, explica.
El primer paso en esa evolución fue la concesión del salón del Hotel de Campo Colón, luego llegó el de Club Marinas y más tarde los dos de la Sociedad Rural: Mantras y Colonial. Este último está en pleno proceso de remodelación y ampliación. “Comenzamos con un salón y hoy tenemos cuatro. Cada uno responde a un perfil, pero todos mantienen la misma esencia: calidad, ubicación y la posibilidad de integrar espacios verdes con cada evento”, agrega Leje.
La clave, según el empresario, está en la apuesta a la ciudad. “Santa Fe tiene pocos salones con parquizado dentro del ejido urbano. Muchos se trasladaron a las afueras. Nosotros vemos un gran potencial en mantener espacios céntricos, con estacionamiento y entornos verdes. El Colonial, en pleno bulevar, reúne esas tres condiciones”.
Nuevas demandas, nuevas soluciones
El proceso de ampliación del salón Colonial incluye anexar un terreno lindero, lo que permitió sumar estacionamiento y parquizado. “La idea es que la ampliación funcione como una caja de cristal. Queremos que lo interior se integre con el espacio verde, para que cada evento pueda combinar actividades al aire libre y bajo techo”, detalla Leje.
Con gastronomía, sonido e iluminación, Grupo Baviera ofrece un servicio integral para eventos sociales y empresariales. Foto: Gentileza
Hasta ahora, el perfil de Baviera estuvo concentrado en eventos sociales: casamientos, cumpleaños, aniversarios y despedidas de fin de año. Sin embargo, el nuevo proyecto apunta también a lo institucional y corporativo. “La ubicación del salón y su infraestructura nos permiten proyectar eventos empresariales, presentaciones de productos y actos oficiales. Son espacios que la ciudad necesita y que podemos ofrecer con calidad y respaldo”.
El diferencial no se limita al espacio. Grupo Baviera también incorporó un acuerdo con una empresa de sonido e iluminación. De esa forma, cuando un cliente contrata el servicio, ya tiene resuelto más del 50% del presupuesto habitual: gastronomía, salón y técnica. “Es una ventaja enorme. Evita la dispersión de proveedores y garantiza que todo esté coordinado”, afirma Leje.
El salón Colonial, en pleno bulevar, se remodela con un diseño moderno e integración al parquizado. Foto: Gentileza
Trayectoria y proyección
La empresa no limita su propuesta a los salones propios. El servicio gastronómico también se despliega en quintas, otros salones y localidades cercanas. “Nos adaptamos al lugar que el cliente elija. La gastronomía es el corazón de nuestra identidad y nos permite estar presentes en todo tipo de celebraciones”, asegura.
Con más de 20 años en el rubro, Grupo Baviera se consolidó como una marca reconocida. “Los eventos son únicos e irrepetibles. La gente nos busca porque sabe que somos garantía de calidad. Es habitual que un cliente diga: ‘¿Quién hace el servicio? Ah, Baviera’. Ese reconocimiento es fruto de años de trabajo y constancia”, sostiene.
Pablo Leje, de Grupo Baviera, destacó la evolución de la firma del rubro gastronómico a lo integral. Foto: Gentileza
El futuro inmediato está marcado por el lanzamiento del renovado salón Colonial. “Es un paso más en nuestro crecimiento. Queremos que Santa Fe tenga opciones modernas y competitivas. Apostamos a la ciudad y creemos que los eventos son también una forma de hacerla crecer”, concluye Leje.
