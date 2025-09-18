Beneficio

Jubilados ANSES: ¿cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco Santa Fe?

Banco Santa Fe informó que hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.