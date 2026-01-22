Ecosistema bancario-fintech

Telecom Argentina y Banco Macro sellan una alianza clave para potenciar Personal Pay

Esta asociación permitirá a Personal Pay ofrecer a sus clientes una propuesta de valor única en el mercado que combina la practicidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a productos y servicios financieros bajo el respaldo de un banco líder.