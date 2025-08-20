Astronomía

No es pura fantasía: investigadores avistaron el "Ojo de Sauron" en el espacio profundo

Un ojo cósmico nos observa desde las profundidades del universo. A diez mil millones de años luz, el "Ojo de Sauron" ya no es una mera creación de Tolkien sino un fenómeno astronómico real que ha dejado perplejos a científicos.