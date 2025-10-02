Suspendieron a otro hincha por los incidentes entre Independiente y U de Chile

El gobierno nacional estableció mediante el Ministerio de Seguridad una nueva suspensión en el marco de los incidentes registrados entre simpatizantes de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
Fue mediante la Resolución 1172/2025 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial de Nación.
El gobierno nacional estableció mediante el Ministerio de Seguridad una nueva suspensión en el marco de los incidentes registrados entre simpatizantes de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
Mediante la Resolución 1172/2025 del Boletín Oficial de este jueves 2 de octubre, la cartera de Patricia Bullrich prohíbe el acceso a eventos deportivos en Argentina por tiempo indeterminado a Federico Jiménez Argüello.
Esta medida responde a episodios de violencia ocurridos durante el partido de fútbol, donde se registraron lesiones graves y detenciones.
La normativa en cuestión se basa en la Ley N° 20.655 y el Decreto N° 246/17, que otorgan al Ministerio la responsabilidad de garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.
La resolución indica “que los hechos virulentos ocurridos adquirieron amplia trascendencia pública, tanto a nivel nacional como internacional, dado que causaron lesiones de diversa consideración a simpatizantes, algunas de ellas de carácter grave que requirieron la pertinente atención hospitalaria seguida de internaciones, así como la detención de centenares de hinchas de ambas parcialidades”.
El texto oficial agrega “que se suma a lo descripto, las notas periodísticas publicadas en distintos medios, en las cuales relatan que los mencionados individuos irrumpieron en la Tribuna Sur Alta para iniciar un feroz ataque a los simpatizantes del club trasandino pertenecen al grupo que controla ‘oficialmente’ la tribuna popular local Norte del estadio Libertadores de América, tras una maniobra distractiva sobre personal policial en el acceso principal permitieron que la ‘segunda línea’ ingresara por el anillo interno del recinto para llegar a las graderías ocupadas por hinchas visitantes”.
