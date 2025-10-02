#HOY:

Suspendieron a otro hincha por los incidentes entre Independiente y U de Chile

Fue mediante la Resolución 1172/2025 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial de Nación.

Complicada jornada en el Libertadores de América. Crédito: REUTERS/Facundo Morales
 10:46

El gobierno nacional estableció mediante el Ministerio de Seguridad una nueva suspensión en el marco de los incidentes registrados entre simpatizantes de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Mediante la Resolución 1172/2025 del Boletín Oficial de este jueves 2 de octubre, la cartera de Patricia Bullrich prohíbe el acceso a eventos deportivos en Argentina por tiempo indeterminado a Federico Jiménez Argüello.

Independiente supporters attack a Universidad de Chile fan during the second leg of the Copa Sudamericana Round of 16 match, which was suspended due to violence in the stands, with the Chilean side leading on aggregate, in Avellaneda, Argentina August 20, 2025. REUTERS/Facundo MoralesComplicada jornada en el Libertadores de América. Crédito: REUTERS/Facundo Morales

Esta medida responde a episodios de violencia ocurridos durante el partido de fútbol, donde se registraron lesiones graves y detenciones.

La normativa en cuestión se basa en la Ley N° 20.655 y el Decreto N° 246/17, que otorgan al Ministerio la responsabilidad de garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.

Universidad de Chile fans gather to wait for the release of fellow supporters detained after clashes with Independiente fans, which led to the suspension of their Copa Sudamericana match, outside a police station, in Avellaneda, Argentina, August 22, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezHinchas de U de Chile en una seccional de policía de Avellaneda. Crédito: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

La resolución indica “que los hechos virulentos ocurridos adquirieron amplia trascendencia pública, tanto a nivel nacional como internacional, dado que causaron lesiones de diversa consideración a simpatizantes, algunas de ellas de carácter grave que requirieron la pertinente atención hospitalaria seguida de internaciones, así como la detención de centenares de hinchas de ambas parcialidades”.

El texto oficial agrega “que se suma a lo descripto, las notas periodísticas publicadas en distintos medios, en las cuales relatan que los mencionados individuos irrumpieron en la Tribuna Sur Alta para iniciar un feroz ataque a los simpatizantes del club trasandino pertenecen al grupo que controla ‘oficialmente’ la tribuna popular local Norte del estadio Libertadores de América, tras una maniobra distractiva sobre personal policial en el acceso principal permitieron que la ‘segunda línea’ ingresara por el anillo interno del recinto para llegar a las graderías ocupadas por hinchas visitantes”.

Resolución 1172/2025

Resolución 1172/2025 by El Litoral

#TEMAS:
Boletín Oficial
Independiente
Chile
Copa Sudamericana
Patricia Bullrich

