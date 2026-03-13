Buena Data busca voces jóvenes para su agencia

Los jóvenes quieren informarse, pero buscan formatos que los representen. Con ese objetivo, hace tres años Chicos.net creó Buena Data, la primera agencia de periodismo joven de América Latina, que recientemente alcanzó las 400 publicaciones y lo celebra con el relanzamiento de su sitio web y la apertura de la convocatoria para su tercera generación de corresponsales.
El llamado está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años de América Latina que quieran formarse en periodismo y comunicación. Los seleccionados participarán de una capacitación intensiva y se integrarán al equipo de corresponsales de la Agencia. La cursada comenzará en mayo de 2026. Para postularse, se debe llenar este formulario hasta el 12 de abril de 2026hasta el 12 de abril de 2026.
Por otro lado, Buena Data funciona como una redacción periodística joven: se reciben propuestas de notas e investigaciones, se trabaja en un proceso de edición y luego se diseña una estrategia de difusión multiplataforma. Todo se realiza con total libertad y sin censuras, logrando que la Agencia se caracterice por abrir una posibilidad que las voces jóvenes no encuentran en otros medios. En estos tres años, la Agencia formó a 180 jóvenes y sus contenidos superaron los siete millones de visualizaciones.
El llamado está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años de América Latina que quieran formarse en periodismo y comunicación.
Cada generación de corresponsales es un pilar del proyecto. Jóvenes de distintas regiones de Argentina y América Latina participan de un proceso de formación de tres meses que no solo les brinda herramientas técnicas, sino que también potencia habilidades como la empatía, la sensibilidad y el respeto. “Discutir los temas que te atraviesan y pensar cómo contarlos garantiza varias cosas: que aprendas a usar la tecnología de un modo creativo, que te sientas potente porque podés alzar tu voz y que crezcas con la esperanza de construir una sociedad en donde el diálogo y la escucha sean valores inalienables”, dice Marcela Czarny, directora de Chicos.net.
Un grupo de 60 jóvenes que atravesaron el proceso formativo de Buena Data, escribió un manifiesto sobre cómo debía ser un medio de comunicación que los representara. “Aprendí sobre el periodismo, pero también sobre la empatía, la sensibilidad y el respeto”, expresó Berenice, de Rosario. Elías, de Comodoro Rivadavia, aseguró que “ver a tantos jóvenes contando sus realidades da esperanza en el mundo”.
En el día a día, los temas abordados por la agencia son diversos y atraviesan la agenda pública: desde la reforma laboral hasta las regulaciones de acceso a redes sociales, desde la salud sexual hasta los trending topics. Los jóvenes escriben desde su propia perspectiva, con acompañamiento editorial, abordando problemáticas que impactan directamente en sus vidas.
El 65% de la audiencia de Buena Data tiene entre 16 y 24 años, lo que confirma una tendencia: los jóvenes sí quieren informarse, pero no necesariamente lo hacen a través de los formatos tradicionales. De acuerdo con una encuesta realizada entre 100 participantes del proyecto, el 80% utiliza las redes sociales como principal fuente de información. Por eso, los contenidos de Buena Data se adaptan a múltiples formatos y plataformas, desde Instagram y TikTok hasta podcast, donde ya se publicaron más de 15 episodios con entrevistas en profundidad.
Este año, además del relanzamiento de su web, Buena Data se constituyó como productora de contenidos para otras instituciones, ampliando su alcance y consolidando su modelo de participación juvenil.
En tiempos donde los discursos de odio hacen que muchas opiniones se silencien, Buena Data es un medio que crece con cada historia y con cada joven que se anima a alzar su voz.
Buena Data recientemente alcanzó las 400 publicaciones y lo celebra con el relanzamiento de su sitio web y la apertura de la convocatoria para su tercera generación de corresponsales.
Acerca de Chicos.net
Chicos.net es una organización civil sin fines de lucro comprometida en impulsar el uso seguro, responsable y significativo de Internet y los medios digitales, propiciando el pleno ejercicio de derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. Su enfoque facilita el acceso a la información y contenidos de calidad, a la educación, a la inclusión social y escolar, al derecho a la expresión y la participación.
Desde hace 25 años impulsa tareas de investigación, estudio, capacitación y programas educativos, a nivel nacional y regional, en alianza con distintos sectores de la sociedad comprometidos con la inclusión digital, la ciudadanía y la alfabetización.