Fe y participación comunitaria

Carlo Acutis tendrá su primera capilla en Mendoza: cómo avanza la obra y cómo colaborar

A poco más de un año de la canonización del joven italiano, el templo que se construye en Chacras de Coria ya tiene sus cimientos y el subsuelo terminados. Sus impulsores convocan a colaborar con aportes mensuales y proyectan inaugurarla en 2028.