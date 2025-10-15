Chemes inaugura una nueva sucursal en San Justo y lanza su catálogo de octubre con grandes ofertas

Contenido Patrocinado generado para Chemes
El nuevo local ofrece financiación en cuotas sin interés, entregas a domicilio sin cargo y un mega sorteo especial. Además, ya está disponible el catálogo de octubre con grandes ofertas y promociones.
La reconocida firma CHEMES, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el rubro de artículos para el hogar, anunció la apertura de su nuevo local comercial en la ciudad de San Justo, ubicado en Avda. Iriondo 2274.
Con esta inauguración, CHEMES suma 28 sucursales distribuidas en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, además de su plataforma de venta online con envíos a todo el país. La compañía se consolida así como líder absoluta en el centro-norte santafesino, gracias a su atención personalizada, la calidad de sus productos y un servicio postventa que la distingue desde hace más de medio siglo.
“El crecimiento sostenido de CHEMES es fruto de la planificación constante, la inversión en capacitación, infraestructura y marketing, y el esfuerzo conjunto de las más de 250 personas que forman parte de la empresa”, destacaron desde la firma.
En su nueva sucursal de San Justo, los clientes podrán acceder a entregas a domicilio sin cargo, amplias opciones de crédito adaptadas a cada necesidad y la mejor financiación en cuotas sin interés con todas las tarjetas. Además, habrá ofertas exclusivas en todos los productos para celebrar la apertura.
Como parte del lanzamiento, CHEMES presenta su Catálogo de Octubre, disponible de manera digital en este enlace, con una amplia variedad de productos para el hogar, muebles, electrodomésticos y artículos de temporada, todos con importantes descuentos y promociones.
La apertura llega acompañada de un MEGA SORTEO especial, con 10 increíbles premios para quienes se acerquen al nuevo local o participen escaneando el código QR disponible en la vidriera, en las redes sociales oficiales y en los folletos que las promotoras estarán distribuyendo por el centro comercial.
De esta manera, CHEMES reafirma su compromiso con los santafesinos, ofreciendo más cercanía, mejores precios y un servicio cada vez más accesible en toda la región.