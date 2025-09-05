Chemes se adelanta al verano: cuotas, descuentos y lo mejor en tecnología para tu hogar

Contenido creado para Chemes
En septiembre, Chemes piensa en tu verano antes que nadie. Con su nuevo catálogo, lanza una campaña imperdible para que te anticipes al calor y equipes tu hogar con la mejor tecnología. ¿Lo mejor? Comprás hoy y empezás a pagar en diciembre, exclusivamente con Crédito Chemes.
En todas las sucursales ya podés acceder a aires acondicionados frío/calor con tecnología inverter, splits de gran potencia y modelos portátiles, todos con planes de hasta 15 cuotas, precios especiales y múltiples opciones de instalación.
Además, Chemes te ofrece cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito, vigentes en productos seleccionados. Así, te asegurás confort térmico para el verano sin que el gasto te desarme el bolsillo.
Aprovechá el aire acondicionado Split BSI35WCJW (3500W, inverter frío/calor) desde $899.999 o en cuotas fijas, o el Split Silent Air con funciones silenciosas y gran eficiencia energética, también disponible con primera cuota en diciembre
El catálogo de septiembre llega cargado de novedades para todos los ambientes del hogar. Desde celulares 5G con potentes cámaras y baterías de larga duración, hasta smart TVs 4K, notebooks táctiles, freidoras de aire, bicicletas, herramientas, muebles de interior y colchones de primer nivel.
Entre los destacados:
• Celular G75 5G 6.7” con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento a $409.999 o 13 cuotas de $53.999
• Smart TV 55” UHD 4K desde $799.999 o 15 cuotas sin interés
• Notebook Book3 15.6” con 8GB y 256GB a $499.999
• Freidora de aire 9L a solo $66.999
• Cocinas multigas de acero inoxidable, desde $459.999
• Bicicletas urbanas, mountain bikes y para niños con frenos a disco y cambios Shimano, en hasta 15 cuotas
A esto se suman opciones para el dormitorio (colchones, camas y juegos de mesa), para el trabajo en casa (escritorios y bibliotecas), y para la cocina moderna (licuadoras, hornos eléctricos, tostadoras, pavas eléctricas, vaporeras y cafeteras 4 en 1).
En esta edición, Chemes destaca un electrodoméstico que combina eficiencia energética, capacidad y diseño: el lavarropas automático Philco PHLF8014PI2 inverter, con capacidad de 8 kg, tecnología de motor inverter, velocidad de centrifugado de 1400 RPM y diseño moderno en color plateado.
Ideal para hogares medianos y grandes, permite lavar ropa de forma silenciosa y con menor consumo de energía. Está disponible a $965.999. Como promoción especial, también incluye primera cuota en diciembre.
Las ofertas del catálogo Chemes están vigentes hasta el 15 de septiembre. Las entregas a domicilio son sin cargo dentro de la localidad de cada sucursal.
🌐 Más información en chemesweb.com.ar o en sus redes sociales.
