Genética

Investigadores tienen nuevas pistas sobre el misterio de los perros de Chernóbil

Los perros que viven cerca de la antigua central nuclear tienen diferencias genéticas respecto de los que habitan en la ciudad, ubicada a 16 kilómetros. Un nuevo estudio detectó señales de selección natural, aunque todavía no pudo determinar si la radiación tuvo un papel decisivo en ese proceso.