Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Eventos institucionales y actividades para participar en los próximos meses

Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
Nuestras instituciones, junto con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino, ponen a disposición de los matriculados una amplia oferta de capacitaciones, además de información institucional y actividades culturales gratuitas abiertas a toda la comunidad.
Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
Link a todas las actividades: https://cpcesfe1.org.ar/aplicativos/Documentos/CPCE%20setiembre.pdf
Avanza el año y nos preparamos para meses con gran dinamismo. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas quiere invitarlos a revisar la agenda y sumarse a todas aquellas actividades que puedan resultarles útiles e interesantes, para seguir compartiendo espacios de encuentro y actualización.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en conjunto con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, organiza actividades destinadas a los matriculados, con una agenda nutrida de propuestas para la formación continua. En cada actividad se detalla la modalidad de cursado y el procedimiento para reservar lugar. Todas tienen sus inscripciones abiertas.
Los jueves de cada mes, se lleva adelante el Ciclo Cultural, donde artistas locales comparten su talento no solo con los matriculados, sino también con la comunidad en general, ya que el Auditorio se abre al público para que nos visiten todos los santafesinos. Esta propuesta, que cuenta con varios años de trayectoria y ha sido reconocida con el premio Máscara, se consolida como un espacio de encuentro con referentes culturales de la región.
En este contexto, el jueves 18 de septiembre a las 20.30 horas nos acompañará la banda Rompiendo Espejos que realizará un tributo a Callejeros. Un grupo que invitará a los jóvenes a acompañarnos en estas iniciativas culturales. Durante esta actuación, realizaremos una movida solidaria a beneficio de la Copa de leche “abriendo camino juan Bautista”.
Como dato añadido, por primera vez las Instituciones en Ciencias Económicas participan de la “Noche de los Museos”, por lo que el sábado 13 de este mes de septiembre estaremos abiertos de 18 a 22 con varias actividades previstas como una muestra pictórica y un encuentro de tango.
El Departamento de Servicios Sociales y la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas actualizan periódicamente información de interés para afiliados y jubilados, respectivamente. Toda esta información está disponible en nuestro sitio web
El 25 y 26 de este mes, recibiremos a los profesionales de todo el país en un importante encuentro nacional que reúne a los Consejos de todas las provincias. Este evento se denomina Junta de Gobierno y en el se abordan temáticas muy importantes para la profesión.
El CPCE continúa trabajando activamente para fortalecer el ejercicio legal de la profesión y defender los derechos de los matriculados. En nuestro sitio web también se encuentra disponible un espacio de consultas para que la población pueda verificar la matriculación de los profesionales.
También disponemos de beneficios diversos para los profesionales matriculados, los que pueden ser consultados en nuestro sitio web
La Cámara Primera incluye la sede central, ubicada en San Lorenzo 1849 de la ciudad de Santa Fe, junto con sus delegaciones y asociaciones, distribuidas estratégicamente en la zona centro-norte de la provincia.
A través de este canal, continuaremos compartiendo información actualizada de interés para los matriculados y la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.