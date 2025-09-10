Actividades

Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Eventos institucionales y actividades para participar en los próximos meses

Nuestras instituciones, junto con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino, ponen a disposición de los matriculados una amplia oferta de capacitaciones, además de información institucional y actividades culturales gratuitas abiertas a toda la comunidad.