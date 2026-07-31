Gestión de deudas

El Banco Nación incorpora refinanciaciones 100% digitales y autogestivas

La entidad ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones en 2026 y sumó una nueva modalidad 100% digital y autogestiva que permitió concretar más de 7.500 operaciones en sus primeras 24 horas.