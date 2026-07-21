Trabajo colaborativo

Capacitar para transformar: el desafío de formar talento en la industria que viene

La incorporación de nuevas tecnologías está modificando los perfiles que demandan las empresas industriales. Sandro Cosentino, director de Talento Humano de Grupo Corven, analiza por qué el aprendizaje continuo se convirtió en una herramienta clave para la competitividad.