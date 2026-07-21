La transformación tecnológica ya no es una conversación exclusiva de las empresas de software o de las compañías tecnológicas. También atraviesa a la industria, donde la digitalización de procesos, la incorporación de nuevas herramientas y la evolución de sectores como la movilidad y la energía están modificando las capacidades que requieren las organizaciones.
Capacitar para transformar: el desafío de formar talento en la industria que viene
La incorporación de nuevas tecnologías está modificando los perfiles que demandan las empresas industriales. Sandro Cosentino, director de Talento Humano de Grupo Corven, analiza por qué el aprendizaje continuo se convirtió en una herramienta clave para la competitividad.
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En este contexto, uno de los principales desafíos pasa por la formación de las personas. Más que incorporar perfiles completamente nuevos, muchas empresas trabajan hoy en la actualización permanente de conocimientos y habilidades dentro de sus propios equipos.
"Las transformaciones tecnológicas no reemplazan la necesidad de talento; por el contrario, exige personas capaces de aprender, adaptarse y desarrollarse de manera continua", explica Sandro Cosentino, director de Talento Humano de Grupo Corven.
Desde esta perspectiva, la capacitación dejó de ser una instancia puntual para convertirse en una herramienta estratégica. El objetivo es acompañar la evolución de los procesos productivos y preparar a los equipos para desempeñarse en entornos cada vez más dinámicos y complejos.
En Grupo Corven, esta visión se traduce en iniciativas orientadas al desarrollo de competencias técnicas y habilidades vinculadas al trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la adaptación al cambio.
"La velocidad de las transformaciones obliga a las organizaciones a generar espacios de aprendizaje permanente. Las capacidades que hoy resultan diferenciales probablemente evolucionen en pocos años, por lo que desarrollar una cultura de aprendizaje se vuelve tan importante como incorporar tecnología", señala Cosentino.
La discusión también atraviesa a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Cada vez más jóvenes valoran la posibilidad de acceder a experiencias de crecimiento profesional, adquirir nuevas habilidades y construir trayectorias de desarrollo dentro de las organizaciones.
En ese escenario, enfrentan el desafío de combinar excelencia operativa con propuestas laborales capaces de atraer y retener talento en un mercado cada vez más competitivo.
La reciente certificación Great Place to Work (GPTW) obtenida por Grupo Corven refleja parte de ese trabajo. El reconocimiento surge de la evaluación realizada por los propios colaboradores sobre distintos aspectos de la experiencia laboral y constituye una herramienta para seguir fortaleciendo los entornos de trabajo.
"El aprendizaje, la escucha y el desarrollo de las personas son factores cada vez más importantes para construir organizaciones sostenibles. La competitividad futura dependerá tanto de la capacidad de innovar como de la capacidad de desarrollar talento", concluye Cosentino.
Mientras la industria continúa transformándose, la formación permanente aparece como uno de los principales puentes entre las demandas del presente y las oportunidades del futuro. Para las empresas de la región, el desafío consiste en preparar a las personas para aprovechar todo su potencial.