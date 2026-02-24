Nueva serie original

Vuelve “La Llama que Llama”

El viernes 27 de febrero, el hito de la publicidad de los ´90 en la Argentina vuelve a Personal como serie disponible para ver en Flow. A más de 25 años de su lanzamiento, Personal relanza “La Llama que Llama” como micro contenido en 8 episodios disponibles en su plataforma de entretenimiento.