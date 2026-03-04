Embajada argentina reunió a empresarios en conversatorio sobre innovación y pymes en América Latina

Contenido Patrocinado elaborado por Torre Puerto SA
El conversatorio destacó la importancia de la digitalización y la inteligencia artificial para el futuro de las pymes en América Latina. El evento promovió la creación de redes profesionales y nuevas oportunidades de cooperación entre empresarios argentinos y paraguayos.
El embajador de la República Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen, recibió en la Residencia de la Embajada a empresarios, representantes de cámaras sectoriales, analistas económicos y referentes del ámbito productivo en el marco del conversatorio
Voces en Foco “Latinoamérica en Movimiento: Innovación y cambio, Pymes y capital internacional”, organizado en alianza con la empresa argentina Torre Puerto S.A.
El encuentro reunió a más de 100 actores del ámbito empresarial interesados en analizar las transformaciones que atraviesan actualmente las pequeñas y medianas empresas en la región, así como las oportunidades que se abren a partir de la innovación tecnológica, la evolución de los modelos de negocio y los cambios en los hábitos de consumo.
El conversatorio se planteó como un espacio de análisis y diálogo sobre las tendencias que están redefiniendo el ecosistema empresarial en América Latina, así como sobre las oportunidades que se abren para las pymes en un escenario económico marcado por la innovación, la internacionalización de los negocios y la transformación digital.
La jornada contó con las palabras de la CEO de Torre Puerto, María José Correa, quien agradeció la presencia de los asistentes y destacó el vínculo con la sede diplomática en fortalecer las relaciones entre ambos países. El embajador Nielsen participó del conversatorio junto al analista económico Damián Di Pace, especialista en economía, mercados y consumo. A lo largo del diálogo se abordaron los desafíos que enfrentan hoy las pymes en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la digitalización de los mercados y la creciente incorporación de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.
En ese marco, Di Pace compartió algunas reflexiones vinculadas a su libro “El futuro de las Pymes”, en el que analiza cómo las pequeñas y medianas empresas enfrentan hoy importantes desafíos —y al mismo tiempo oportunidades— en un escenario atravesado por cambios tecnológicos, nuevas formas de trabajo y transformaciones en el comportamiento de los consumidores.
La actividad incluyó además un espacio de preguntas e intercambio con el público, que permitió profundizar el diálogo sobre las perspectivas económicas de la región, las oportunidades de crecimiento para las pymes y los desafíos vinculados al financiamiento, la innovación y la expansión hacia nuevos mercados.
El encuentro concluyó con un espacio de vinculación empresarial, que facilitó el intercambio entre los asistentes, el fortalecimiento de redes profesionales y la generación de nuevos contactos y oportunidades de cooperación.
Desde la Embajada de la República Argentina en Paraguay se destacó la importancia de promover espacios de intercambio entre empresarios, analistas y actores del sector productivo, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y generar nuevas oportunidades de cooperación y negocios entre ambos países.